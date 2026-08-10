USilver Rate: सावन के दूसरे सोमवार को महंगी हुई चांदी, दिल्ली-यूपी-बिहार में ये रहा रेट

Silver Rate Today: आज सोमवार को चांदी ने बड़ी छलांग लगाई है। एक ही दिन में चांदी का भाव करीब 1563 रुपये चढ़ चुका है। आज बुलियन मार्केट में चांदी का दाम 2.32 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। बीते शुक्रवार को चांदी का भाव 5540 रुपये की बढ़त के साथ 2.31 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। अगर आप भी चांदी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो 10 अगस्त का रेट जान लीजिए।

दिल्ली में चांदी का रेट दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2.32 लाख रुपये पर है। यहां चांदी का दाम 1563 रुपये चढ़ा है। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,329 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 23,290 रुपये रहा।

यूपी में चांदी का रेट यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,32,903 रुपये रहा। यहां आज कीमतों में करीब 1500 रुपये की तेजी रही।

बिहार में चांदी का भाव बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2.33 लाख रुपये रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 2,015रुपये महंगी हुई है।

राजस्थान में चांदी का भाव राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,33,455 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां भी चांदी का दाम 2115 रुपये चढ़ा है।

मुंबई में चांदी का भाव मुंबई में चांदी का भाव 2,33,206 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां भी चांदी का दाम 1635 रुपये चढ़ा है।