यूपी-बिहार-दिल्ली में चांदी हुई सस्ती, जानिये 31 जुलाई को कितना कम हुआ दाम

Silver Rate Today: आज शुक्रवार 31 जुलाई को चांदी के दाम में गिरावट आई है। चांदी का भाव 1298 रुपये तक कम हुआ है। सर्राफा बाजार में चांदी का रेट 2,18,699 रुपये पर है। कल चांदी का दाम 2.19 लाख रुपये पर बंद हुआ था। अगर आप चांदी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो 31 जुलाई का रेट जान लीजिए।

दिल्ली में चांदी का रेट दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,18,699 रुपये पर है। यहां चांदी का दाम 1298 रुपये कम हुआ है। ज्वैलरी मार्केट में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,186 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 21,860 रुपये है।

यूपी में चांदी का रेट यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,20,147 रुपये रहा। यहां आज कीमतों में 1609 रुपये की गिरावट रही। कल चांदी का दाम 2.21 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।

बिहार में चांदी का भाव बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2,18,500 रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 1497 रुपये सस्ता हुआ है।

राजस्थान में चांदी का भाव राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,18,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां भी चांदी का दाम 1497 रुपये कम हुआ है।

चांदी की कीमतों में गिरावट की वजह चांदी की कीमतों में आज गिरावट की प्रमुख वजह निवेशकों की मुनाफावसूली और वैश्विक बाजार में बढ़ी अनिश्चितता रही। अमेरिका-ईरान के बीच जारी तनाव से बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ा है। वहीं, डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से चांदी विदेशी खरीदारों के लिए महंगी हो गई, जिससे इसकी मांग कमजोर हुई है और कीमतों पर दबाव देखने को मिला।