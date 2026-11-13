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Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें दिल्ली, यूपी, बिहार, मुंबई समेत बड़े शहरों में चांदी का भाव

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में शुक्रवार को मामूली गिरावट रही
  • घरेलू बुलियन मार्केट में चांदी का दाम शुक्रवार 13 नवंबर 450 रुपये प्रति किलोग्राम तक कम हुआ है
  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती मेटल पर दबाव बना हुआ है

Silver Rate
Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में शुक्रवार को मामूली गिरावट रही।

Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में शुक्रवार को मामूली गिरावट रही। घरेलू बुलियन मार्केट में चांदी का दाम शुक्रवार 13 नवंबर 450 रुपये प्रति किलोग्राम तक कम हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती मेटल पर दबाव बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में शांति समझौते की उम्मीद कमजोर पड़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। इससे महंगाई बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। बाजार को डर है कि महंगाई बढ़ने पर दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रख सकते हैं। इसका असर सोने और चांदी जैसी कीमती मेटल पर पड़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। इसका असर कीमती मेटल के बाजार के माहौल पर भी पड़ा। निवेशक फिलहाल मिडिल ईस्ट के हालात, कच्चे तेल की कीमतों और महंगाई से जुड़े संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं।

दिल्ली में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,79,630 रुपये प्रति किलोग्राम

यूपी में चांदी का भाव

यूपी में चांदी का भाव - 1,79,390 रुपये प्रति किलोग्राम

बिहार में चांदी का भाव

दिल्ली में चांदी का भाव - 1,79,490 रुपये प्रति किलोग्राम

राजस्थान में चांदी का भाव

मुंबई में चांदी का भाव - 1,79,590 रुपये प्रति किलोग्राम

मुंबई में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,79,580 रुपये प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,80,720 रुपये प्रति किलोग्राम

कोलकाता में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,80,340 रुपये प्रति किलोग्राम

हैदराबाद में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,80,870 रुपये प्रति किलोग्राम

चेन्नई में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,81,110 रुपये प्रति किलोग्राम

आगे कैसी रह सकती है चांदी की चाल?

चांदी की कीमतों पर आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय हालात का असर देखने को मिल सकता है। खासकर मिडिल ईस्ट में तनाव, कच्चे तेल की कीमतें और अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर मिलने वाले संकेत चांदी की दिशा तय कर सकते हैं। अगर महंगाई बढ़ने की आशंका मजबूत होती है और ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं, तो कीमती पर दबाव आ सकता है। वहीं, बाजार में अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशक चांदी जैसी धातुओं में भी निवेश बढ़ा सकते हैं।

ध्यान रखें कि अलग-अलग शहरों में चांदी के भाव में लोकल टैक्स और अन्य लागतों के कारण अंतर हो सकता है। ज्वेलरी या चांदी के सामान की खरीदारी करते समय जीएसटी और मेकिंग चार्ज भी अलग से लग सकते हैं।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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