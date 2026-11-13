Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें दिल्ली, यूपी, बिहार, मुंबई समेत बड़े शहरों में चांदी का भाव

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Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में शुक्रवार को मामूली गिरावट रही।

Silver Rate Today: चांदी की कीमतों में शुक्रवार को मामूली गिरावट रही। घरेलू बुलियन मार्केट में चांदी का दाम शुक्रवार 13 नवंबर 450 रुपये प्रति किलोग्राम तक कम हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती मेटल पर दबाव बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में शांति समझौते की उम्मीद कमजोर पड़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। इससे महंगाई बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। बाजार को डर है कि महंगाई बढ़ने पर दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रख सकते हैं। इसका असर सोने और चांदी जैसी कीमती मेटल पर पड़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। इसका असर कीमती मेटल के बाजार के माहौल पर भी पड़ा। निवेशक फिलहाल मिडिल ईस्ट के हालात, कच्चे तेल की कीमतों और महंगाई से जुड़े संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं।

दिल्ली में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,79,630 रुपये प्रति किलोग्राम

यूपी में चांदी का भाव यूपी में चांदी का भाव - 1,79,390 रुपये प्रति किलोग्राम

बिहार में चांदी का भाव दिल्ली में चांदी का भाव - 1,79,490 रुपये प्रति किलोग्राम

राजस्थान में चांदी का भाव मुंबई में चांदी का भाव - 1,79,590 रुपये प्रति किलोग्राम

मुंबई में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,79,580 रुपये प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,80,720 रुपये प्रति किलोग्राम

कोलकाता में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,80,340 रुपये प्रति किलोग्राम

हैदराबाद में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,80,870 रुपये प्रति किलोग्राम

चेन्नई में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,81,110 रुपये प्रति किलोग्राम

आगे कैसी रह सकती है चांदी की चाल? चांदी की कीमतों पर आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय हालात का असर देखने को मिल सकता है। खासकर मिडिल ईस्ट में तनाव, कच्चे तेल की कीमतें और अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर मिलने वाले संकेत चांदी की दिशा तय कर सकते हैं। अगर महंगाई बढ़ने की आशंका मजबूत होती है और ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं, तो कीमती पर दबाव आ सकता है। वहीं, बाजार में अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशक चांदी जैसी धातुओं में भी निवेश बढ़ा सकते हैं।