Silver Rate Today: यूपी-बिहार में 3000 रुपये सस्ती हुई चांदी, जानिये 10 जुलाई का रेट

Silver Rate Today: दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में आज चांदी का दाम कम हुआ है। चांदी में 2,029 रुपये की गिरावट है। कल चांदी का दाम 2,572 रुपये की बढ़त के साथ बंद हुआ था। अगर आप चांदी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए कि आज शुक्रवार 10 जुलाई को चांदी का दाम क्या रहा।

दिल्ली में चांदी का रेट दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,24,338 रुपये पर है। यहां चांदी का दाम आज 2029 रुपये कम हुआ है। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,243 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 22,433 रुपये है। कल चांदी 2,029 रुपये की बढ़त के साथ 2,24,338 रुपये पर बंद हुई।

यूपी में चांदी का रेट यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,24,982 रुपये है। यहां आज दाम 3,195 रुपये कम हुआ है। कल चांदी का दाम 2,28,177 रुपये पर बंद हुआ था। यहां कल चांदी में 2593 रुपये की तेज रही।

बिहार में चांदी का भाव बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2,23,417 रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 2950 रुपये सस्ता हुआ है। कल गुरुवावार को चांदी का भाव 2573 रुपये चढ़कर 2,26,367 रुपये पर बंद हुआ था।

राजस्थान में चांदी का भाव राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,23,027 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां चांदी में 3340 रुपये की गिरावट आई है। यहां कल चांदी का भाव 2,26,367 रुपये पर बंद हुआ था।

चांदी का भाव 1 किलोग्राम चांदी का रेट (रुपये में) 10 ग्राम चांदी का रेट (रुपये में) दिल्ली 2,24,238 2,242 मुंबई 2,24,328 2,243 यूपी 2,24,982 2,249 बिहार 2,23,417 2,234 राजस्थान 2,23,027 2,330 हरियाणा 2,23,320 2,233 पंजाब 2,23,320 2,233

चार दिनों में 14000 रुपये सस्ती हुई चांदी आज चांदी की कीमत में 3,340 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है। कल चांदी का भाव 2500 रुपये की साथ के साथ बंद हुआ। अगर बीते चार दिनों को देखें तो चांदी का भाव करीब 14,000 रुपये प्रति किलो तक टूट चुका है। अगर रिकॉर्ड ऊंचे स्तर से तुलना करें, तो चांदी का दाम करीब 1.86 लाख रुपये प्रति किलो तक नीचे आ चुकी है।