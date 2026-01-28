Silver Rate Today: चांदी पहली बार ₹3.75 लाख के पार, सोना भी ऑल टाइम हाई पर

संक्षेप: Silver Rate Today: चांदी के रेट आज बुधवार, 28 जनवरी को 6% बढ़कर एक और नया रिकॉर्ड बना दिए। यह पहली बार 3.75 लाख रुपये प्रति किलो के पार चली गई। ऐसा तब हुआ जब अमेरिकी डॉलर कई वर्षों के निचले स्तरों के पास दबाव में रहा।

Silver Rate Today: चांदी के रेट आज बुधवार, 28 जनवरी को 6% बढ़कर एक और नया रिकॉर्ड बना दिए। यह पहली बार 3.75 लाख रुपये प्रति किलो के पार चली गई। ऐसा तब हुआ जब अमेरिकी डॉलर कई वर्षों के निचले स्तरों के पास दबाव में रहा और निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति निर्णय तथा जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से पहले सतर्क रहे। अमेरिकी डॉलर की कमजोरी ने डॉलर में मापी जाने वाली वस्तुओं को आकर्षक बना दिया, जिससे कीमती धातुओं को व्यापक समर्थन मिला। एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 6% उछलकर नए रिकॉर्ड 3,77,655 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुझान वैश्विक बाजारोंमें, स्पॉट सिल्वर की कीमत लगभग 0.6% बढ़कर 113.63 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इससे पहले इस सप्ताह यह 117.69 डॉलर के नए कीर्तिमान को छू चुकी थी। मजबूत निवेश मांग, आपूर्ति की कठिन परिस्थितियों और डॉलर के कमजोर माहौल के चलते इस सफेद धातु में इस साल अब तक लगभग 60% की वृद्धि हो चुकी है।

सोने ने भी बनाया नया रिकॉर्ड सोने ने भी अपनी रिकॉर्डतोड़ रैली जारी रखी और वैश्विक बाजारों में पहली बार 5,200 डॉलर का स्तर पार कर गया। घरेलू बाजार में, सुबह के कारोबार में एमसीएक्स पर सोने की कीमत लगभग 2% बढ़ गई।

अन्य कीमती धातुओं में भी तेजी शुरुआती एशियाई व्यापार में स्पॉट सोना लगभग 0.6% बढ़कर 5,219.97 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जो 5,224.95 डॉलर के नए शिखर को छूने के बाद हुआ। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक कीमतों में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। अन्य कीमती धातुएं भी ऊपर कारोबार कर रही थीं। स्पॉट प्लैटिनम 1.5% बढ़कर 2,679.15 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि पैलेडियम 0.9% बढ़कर 1,951.93 डॉलर प्रति औंस पर पहुँच गया।

डॉलर की कमजोरी और फेड पर नजर इस बीच, अमेरिकी डॉलर चार वर्ष के निचले स्तर के आसपास बना हुआ है। बाजार के सहभागियों ने इसे मुद्रा में विश्वास कम होने का संकेत बताया। अमेरिकी उपभोक्ता विश्वास में तेज गिरावट ने भावनाओं को और नीचे झटका दिया, जो 11 वर्षों में सबसे कमजोर स्तर पर आ गया है।