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धनतेरस से पहले चांदी ने दिया झटका! महंगा हुआ सिल्वर, दिल्ली-यूपी-बिहार में ये रहा दाम

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • Silver Rate Today 4 November: धनतेरस पर चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आज के भाव जरूर जान लें
  • त्योहार से ठीक पहले चांदी की कीमतों में तेजी आई है

Silver Rate
Silver Rate: त्योहार से ठीक पहले चांदी की कीमतों में तेजी आई है।

Silver Rate Today 4 November: धनतेरस पर चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आज के भाव जरूर जान लें। त्योहार से ठीक पहले चांदी की कीमतों में तेजी आई है। आज सुबह चांदी में गिरावट थी लेकिन फिर इसमें तेजी आ गई। गिरावट आई है। बुधवार शाम चांदी 6640 रुपये चढ़कर 1.87 लाख रुपये प्रति किलो के करीब आ गई। यहां जानिये देश के बड़े शहरों में चांदी के रेट क्या हैं।

धनतेरस से पहले चांदी हुई महंगी

घरेलू बाजार में बुधवार 4 नवंबर को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली। सुबह 9 बजकर 28 मिनट पर चांदी का भाव 1,910 रुपये यानी 1.06 फीसदी गिरकर 1,78,570 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी लेकिन फिर दाम बढ़कर 1.87 लाख रुपये पर आ गया। बुलियन डॉट कॉम के मुताबिक ये रहे दाम।

धनतेरस 6 नवंबर और दिवाली 8 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी। ऐसे में त्योहार से पहले चांदी की कीमतों में अपने पीक से काफी गिरावट आ गई है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या है चांदी और सोने का हाल?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में मामूली तेजी रही। अमेरिकी डॉलर कमजोर होने से सोने को सहारा मिला। इसके अलावा निवेशकों की नजर अमेरिका के मध्यावधि चुनाव के नतीजों और इस सप्ताह आने वाले नॉन-फार्म पेरोल आंकड़ों पर है। इन आंकड़ों से अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर आगे की रणनीति का संकेत मिल सकता है।

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दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता भी निवेशकों की चिंता बढ़ा रही है। ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से सोने और चांदी जैसी बिना ब्याज वाली संपत्तियों पर दबाव आ सकता है।

देश के बड़े शहरों में चांदी का भाव

धनतेरस से पहले अगर आप चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो अपने शहर के ताजा भाव जानना जरूरी है। 4 नवंबर को देश के प्रमुख शहरों में 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमतें इस प्रकार हैं।

दिल्ली में चांदी का भाव — 1,87,940 रुपये प्रति किलोग्राम

मुंबई में चांदी का भाव — 1,88,080 रुपये प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु में चांदी का भाव — 1,88,380 रुपये प्रति किलोग्राम

कोलकाता में चांदी का भाव — 1,87,840 रुपये प्रति किलोग्राम

हैदराबाद में चांदी का भाव — 1,88,360 रुपये प्रति किलोग्राम

चेन्नई में चांदी का भाव — 1,88,600 रुपये प्रति किलोग्राम

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Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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