धनतेरस से पहले चांदी ने दिया झटका! महंगा हुआ सिल्वर, दिल्ली-यूपी-बिहार में ये रहा दाम

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Silver Rate: त्योहार से ठीक पहले चांदी की कीमतों में तेजी आई है।

Silver Rate Today 4 November: धनतेरस पर चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आज के भाव जरूर जान लें। त्योहार से ठीक पहले चांदी की कीमतों में तेजी आई है। आज सुबह चांदी में गिरावट थी लेकिन फिर इसमें तेजी आ गई। गिरावट आई है। बुधवार शाम चांदी 6640 रुपये चढ़कर 1.87 लाख रुपये प्रति किलो के करीब आ गई। यहां जानिये देश के बड़े शहरों में चांदी के रेट क्या हैं।

धनतेरस से पहले चांदी हुई महंगी घरेलू बाजार में बुधवार 4 नवंबर को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली। सुबह 9 बजकर 28 मिनट पर चांदी का भाव 1,910 रुपये यानी 1.06 फीसदी गिरकर 1,78,570 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी लेकिन फिर दाम बढ़कर 1.87 लाख रुपये पर आ गया। बुलियन डॉट कॉम के मुताबिक ये रहे दाम।

धनतेरस 6 नवंबर और दिवाली 8 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी। ऐसे में त्योहार से पहले चांदी की कीमतों में अपने पीक से काफी गिरावट आ गई है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या है चांदी और सोने का हाल? अंतरराष्ट्रीय बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में मामूली तेजी रही। अमेरिकी डॉलर कमजोर होने से सोने को सहारा मिला। इसके अलावा निवेशकों की नजर अमेरिका के मध्यावधि चुनाव के नतीजों और इस सप्ताह आने वाले नॉन-फार्म पेरोल आंकड़ों पर है। इन आंकड़ों से अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर आगे की रणनीति का संकेत मिल सकता है।

दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता भी निवेशकों की चिंता बढ़ा रही है। ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से सोने और चांदी जैसी बिना ब्याज वाली संपत्तियों पर दबाव आ सकता है।

देश के बड़े शहरों में चांदी का भाव धनतेरस से पहले अगर आप चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो अपने शहर के ताजा भाव जानना जरूरी है। 4 नवंबर को देश के प्रमुख शहरों में 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमतें इस प्रकार हैं।

दिल्ली में चांदी का भाव — 1,87,940 रुपये प्रति किलोग्राम

मुंबई में चांदी का भाव — 1,88,080 रुपये प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु में चांदी का भाव — 1,88,380 रुपये प्रति किलोग्राम

कोलकाता में चांदी का भाव — 1,87,840 रुपये प्रति किलोग्राम

हैदराबाद में चांदी का भाव — 1,88,360 रुपये प्रति किलोग्राम