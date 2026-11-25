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Silver Rate Today: बुधवार 25 दिसंबर को चांदी के दाम में गिरावट रही।

Silver Rate Today 25 November 2026:आज बुधवार 25 दिसंबर को चांदी के दाम में गिरावट रही। देश के सर्राफा बाजार में चांदी का रेट 2560 रुपये टूटा। एक किलोग्राम चांदी का रेट 1,43,080 रुपये पर कारोबार कर रहा है। शादी के सीजन में अगर आप भी चांदी के गहने या गिफ्ट खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए कि देश के 10 बड़े राज्यों में 1 किलोग्राम चांदी का दाम बुलियन मार्केट में किस रेट पर कारोबार कर रहा है।

आज बुधवार 25 नवंबर को घटा चांदी का दाम बुधवार 25 नवंबर को चांदी के भाव में लगातार दूसरे कारोबारी दिन गिरावट दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत 40.79 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। वहीं, भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी 2560 रुपये सस्ती होकर 1,43,080 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। यहां दिये सभी दाम बुलियन डॉट कॉम से लिए गए हैं। घरेलू वायदा बाजार में भी चांदी की शुरुआत गिरावट के साथ हुई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव गिरा बुधवार सुबह अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर की कीमत 0.25 फीसदी गिरकर 40.79 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। पिछले कारोबारी सत्र में भी चांदी की कीमतों पर दबाव देखने को मिला था।

चांदी की कीमतों में क्यों आ रही है गिरावट? चांदी की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेतों का असर पड़ रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका के कारण निवेशक सतर्क हैं। ब्याज दरें बढ़ने से सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं में निवेश की मांग प्रभावित हो सकती है।

इसके अलावा चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर होता है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी इंडस्ट्रियल जरूरतों में इसकी मांग रहती है। ऐसे में वैश्विक आर्थिक विकास को लेकर चिंता बढ़ने पर चांदी की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव आ सकता है।

देश के बड़े राज्यों में चांदी का दाम 1. दिल्ली में चांदी का भाव - 25 नवंबर 2026

चांदी का भाव — 1,42,550 रुपये प्रति किलोग्राम

2. यूपी में चांदी का भाव - 25 नवंबर 2026

यूपी में चांदी का भाव - 1,42,980 रुपये प्रति किलोग्राम

3. बिहार में चांदी का भाव - 25 नवंबर 2026

दिल्ली में चांदी का भाव - 1,42,870 रुपये प्रति किलोग्राम

4. राजस्थान में चांदी का भाव - 25 नवंबर 2026

राजस्थान में चांदी का भाव - 1,42,930 रुपये प्रति किलोग्राम

5. मध्यप्रदेश में चांदी का भाव - 25 नवंबर 2026

मध्यप्रदेश में चांदी का भाव - 1,43,100 रुपये प्रति किलोग्राम

6. मुंबई में चांदी का भाव - 25 नवंबर 2026

चांदी का भाव — 1,43,060 रुपये प्रति किलोग्राम

7. बेंगलुरु में चांदी का भाव - 25 नवंबर 2026

चांदी का भाव — 1,44,180 रुपये प्रति किलोग्राम

8. कोलकाता में चांदी का भाव - 25 नवंबर 2026

चांदी का भाव — 1,44,870 रुपये प्रति किलोग्राम

9. हैदराबाद में चांदी का भाव - 25 नवंबर 2026

चांदी का भाव — 1,44,290 रुपये प्रति किलोग्राम

10.चेन्नई में चांदी का भाव - 25 नवंबर 2026