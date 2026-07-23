चांदी का दाम आया ₹2.22 लाख पर, जानिये क्यों आई 23 जुलाई को गिरावट

Silver Rate Today: आज 23 जुलाई को चांदी के दाम में गिरावट आई है। चांदी का दाम 4201 रुपये कम होकर 2.22 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। कल चांदी का भाव 3207 रुपये की बढ़त के साथ 2.27 लाख रुपये पर बंद हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और घरेलू इंडस्ट्रियल मांग का असर चांदी के दाम पर नजर आया है। अगर आप चांदी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए बुधवार 23 जुलाई को क्या दाम रहा।

दिल्ली में चांदी का रेट दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,22,901 रुपये पर है। यहां चांदी में 4201 रुपये की बढ़त रही। ज्वैलरी मार्केट में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,229 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 22,290 रुपये है।

यूपी में चांदी का रेट यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,24,602 रुपये रहा। यहां आज कीमतों में 4316 रुपये की गिरावट रही। कल चांदी का भाव 2,28,918 रुपये पर बंद हुआ था।

बिहार में चांदी का भाव बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2,22,558 रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 4544 रुपये कम हुआ है। कल चांदी का भाव 3207 बढ़त के साथ 2,27,102 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।

राजस्थान में चांदी का भाव राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,22,558 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां भी चांदी का दाम 4544 रुपये चढ़ा है। कल चांदी का दाम 2.27 लाख रुपये पर बंद हुआ।