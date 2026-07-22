चांदी के भाव में लगातार तीसरे दिन आई तेजी, जानिये 22 जुलाई का रेट

Silver Rate Today: आज 22 जुलाई को चांदी के दाम में तेजी रही। चांदी का दाम 1,330 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 2.25 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। कल चांदी का भाव 5231 रुपये की बढ़त के साथ 2.23 लाख रुपये पर बंद हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और घरेलू इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने के कारण चांदी में तेजी आई है। ये लगातार तीसरा दिन है जब चांदी के भाव में तेजी रही। अगर आप चांदी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए मंगलवार 21 जुलाई को क्या दाम रहा।

दिल्ली में चांदी का रेट दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,25,225 रुपये पर है। यहां चांदी में 1330 रुपये की बढ़त रही। ज्वैलरी मार्केट में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,252 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 22,522 रुपये है।

यूपी में चांदी का रेट यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,27,058 रुपये रहा। यहां आज कीमतों में 1,371 रुपये की तेजी रही। कल चांदी का भाव 2,25,686 रुपये पर बंद हुआ था।

बिहार में चांदी का भाव बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2,25,283 रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 1388 रुपये महंगा हुआ है। कल चांदी का भाव 5231 बढ़त के साथ 2,23,895 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।

राजस्थान में चांदी का भाव राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,25,221 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां भी चांदी का दाम 1,326 रुपये चढ़ा है। कल चांदी का दाम 2.23 लाख रुपये पर बंद हुआ।