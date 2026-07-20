चांदी का दाम हुआ ₹2.19 लाख, दिल्ली-यूपी-बिहार में ये रहा सिल्वर रेट
मुख्य बातें
- Silver Rate Today: आज सोने और चांदी दोनों के दाम में बढ़त देखने को मिली
- हफ्ते के पहले दिन 20 जुलाई को चांदी का दाम 2666 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 2.19 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है
- दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में चांदी के दाम में तेजी रही
Silver Rate Today: आज सोने और चांदी दोनों के दाम में बढ़त देखने को मिली। हफ्ते के पहले दिन 20 जुलाई को चांदी का दाम 2666 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 2.19 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में चांदी के दाम में तेजी रही। बीते शुक्रवार को चांदी का भाव 503 रुपये की बढ़त के साथ 2.16 लाख रुपये पर बंद हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और घरेलू इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने के कारण चांदी में तेजी नजर आ रही है। अगर आप चांदी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए सोमवार 20 जुलाई को क्या दाम रहा।
दिल्ली में चांदी का रेट
दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,19,360 रुपये पर है। यहां चांदी में 2,666 रुपये की बढ़त रही। ज्वैलरी मार्केट में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,193 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 21,193 रुपये है।
यूपी में चांदी का रेट
यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,20,894 रुपये रहा। यहां आज कीमतों में 2,466 रुपये की तेजी रही। बीते शुक्रवार को चांदी का दाम 2,18,427 रुपये पर बंद हुआ था।
बिहार में चांदी का भाव
बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2,19,230 रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 2536 रुपये महंगा हुआ है। बीते हफ्ते चांदी 503 रुपये की बढ़त के साथ 2,16,694 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।
|चांदी का भाव
|1 किलोग्राम चांदी का रेट (रुपये में)
|10 ग्राम चांदी का रेट (रुपये में)
|दिल्ली
|2,19,360
|2,193
|मुंबई
|2,19,450
|2,194
|यूपी
|2,20,894
|2,208
|बिहार
|2,19,230
|2,192
|राजस्थान
|2,19,359
|2,193
|हरियाणा
|2,19,430
|2,194
|पंजाब
|2,19,430
|2,194
राजस्थान में चांदी का भाव
राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,19,359 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां भी चांदी का दाम 2665 रुपये चढ़ा है। यहां, बीते शुक्रवार को चांदी का दाम 2.16 लाख रुपये पर बंद हुआ।
चांदी की कीमतों में तेजी क्यों आई?
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण चांदी में तेजी नजर आई। सुरक्षित निवेश की तलाश में निवेशकों ने सोने और चांदी को प्राथमिकता मिली। इससे घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी के दाम में तेजी आई। चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है और इसकी कीमतों पर असर घरेलू डिमांड और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों का असर पड़ता है। इन सभी कारणों से ही घरेलू बाजार में चांदी के भाव में तेजी नजर आई।