चांदी के भाव गिरे, 2.15 लाख रुपये हुआ सिल्वर, जानिये क्यों आई गिरावट

Silver Rate Today: दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में चांदी के दाम में गिरावट रही। चांदी का दाम 506 रुपये कम होकर 2.15 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। कल चांदी का भाव 3,488 रुपये की गिरावट के साथ 2.16 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रहा। अगर आप चांदी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए शुक्रवार 17 जुलाई को क्या दाम रहा।

दिल्ली में चांदी का रेट दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,15,685 रुपये पर है। यहां चांदी में 506 रुपये की गिरावट रही। ज्वैलरी मार्केट में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,156 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 21,568 रुपये है। कल दिल्ली में चांदी का दाम 3,488 रुपये की गिरावट के साथ 2,16,685 लाख रुपये पर बंद हुआ था।

यूपी में चांदी का रेट यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,17,298 रुपये रहा। यहां आज कीमतों में 621 रुपये की गिरावट रही। कल चांदी का दाम 2,17 रुपये पर बंद हुआ था।

बिहार में चांदी का भाव बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2,15,563 रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 628 रुपये सस्ता हुआ है। कल चांदी का भाव 3488 रुपये की गिरावट के साथ 2.16 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।

राजस्थान में चांदी का भाव राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,15,574 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां चांदी का दाम 617 रुपये गिरा है। यहां कल चांदी 2,16 लाख रुपये पर बंद हुई।

चांदी का भाव 1 किलोग्राम चांदी का रेट (रुपये में) 10 ग्राम चांदी का रेट (रुपये में) दिल्ली 2,15,685 2,156 मुंबई 2,15,635 2,156 यूपी 2,17,298 2,172 बिहार 2,15,563 2,155 राजस्थान 2,15,574 2,155 हरियाणा 2,15, 580 2,155 पंजाब 2,15,580 2,155