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चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट! एक झटके में 6000 रुपये टूटा दाम, दिल्ली-यूपी-बिहार में ये रहा रेट

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • Silver Price Today 16 November: बुलियन मार्केट में एक ही दिन में चांदी का भाव 6000 रुपये तक कम हुआ है
  • दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार में चांदी का भाव 1.71 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है

Silver Rate
Silver Rate: बुलियन मार्केट में एक ही दिन में चांदी का भाव 6000 रुपये तक कम हुआ है।

Silver Price Today 16 November: बुलियन मार्केट में एक ही दिन में चांदी का भाव 6000 रुपये तक कम हुआ है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार में चांदी का भाव 1.71 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी के दाम में आज बड़ी गिरावट आई है। चांदी की कीमतों में गिरावट घरेलू कारणों से ज्यादा इंटरनेशनल कारणों की वजह से आई है। वहीं, सोने की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली।

क्यों आई चांदी के दाम में गिरावट?

मिडिल ईस्ट में शांति समझौते की उम्मीद कमजोर पड़ने और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई की आशंका बढ़ी है। इसका असर कीमती मेटल की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। अगर आप आज चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश के प्रमुख शहरों के ताजा भाव जरूर चेक कर लें।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी पिछले सप्ताह सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई थी। हालांकि, सोमवार को शुरुआती एशियाई कारोबार में सोने में हल्की तेजी देखने को मिली। निवेशकों की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को लेकर आने वाले संकेतों पर है। ब्याज दरें ऊंची रहने की आशंका से सोने और चांदी जैसी कीमती मेटल पर दबाव बना हुआ है।

दिल्ली में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,71,070 रुपये प्रति किलोग्राम

यूपी में चांदी का भाव

यूपी में चांदी का भाव - 1,71,390 रुपये प्रति किलोग्राम

बिहार में चांदी का भाव

दिल्ली में चांदी का भाव - 1,71,490 रुपये प्रति किलोग्राम

मध्यप्रदेश में चांदी का भाव

मध्यप्रदेश में चांदी का भाव - 1,71,690 रुपये प्रति किलोग्राम

ये भी पढ़ें:महिलाओं के पास 500 ग्राम सोना है तो भी देना होगा हिसाब? SC का फैसला

पंजाब में चांदी का भाव

पंजाब में चांदी का भाव - 1,71,100 रुपये प्रति किलोग्राम

राजस्थान में चांदी का भाव

मुंबई में चांदी का भाव - 1,71,590 रुपये प्रति किलोग्राम

मुंबई में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,71,370 रुपये प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,71,490 रुपये प्रति किलोग्राम

कोलकाता में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,71,130 रुपये प्रति किलोग्राम

हैदराबाद में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,71,630 रुपये प्रति किलोग्राम

चेन्नई में चांदी का भाव

चांदी का भाव — 1,71,860 रुपये प्रति किलोग्राम

आज सोने का क्या है भाव?

ये दाम बुलियन डॉट कॉम से लिए हैं। आज चांदी के साथ सोने की कीमतों में भी नरमी देखने को मिली। देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,35,910 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 1,24,584 रुपये प्रति 10 ग्राम है। मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,36,140 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,24,795 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है।

ये भी पढ़ें:Gold Rate Today: यूपी-बिहार के मुकाबले दिल्ली में ज्यादा गिरे सोने के दाम!
Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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