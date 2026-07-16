सिल्वर में आई मामूली तेजी, 2.19 लाख रुपये रहा 1 किलोग्राम चांदी का दाम
मुख्य बातें
- Silver Rate Today: दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में चांदी के दाम में मामूली तेजी है
- चांदी 14 रुपये की बढ़त के साथ 2,19,693 रुपये पर कारोबार कर रही है
- अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने घरेलू बाजार में सोने-चांदी की कीमतें पर असर डाला है
Silver Rate Today: दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में चांदी के दाम में मामूली तेजी है। चांदी 14 रुपये की बढ़त के साथ 2,19,693 रुपये पर कारोबार कर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने घरेलू बाजार में सोने-चांदी की कीमतें पर असर डाला है। कल चांदी का दाम 3,881 रुपये की गिरावट के साथ 2,19,679 रुपये पर बंद हुआ। अगर आप चांदी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए गुरुवार 16 जुलाई को क्या दाम रहा।
दिल्ली में चांदी का रेट
दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,19,693 रुपये पर है। यहां चांदी में 14 रुपये की तेजी है। ज्वैलरी मार्केट में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,196 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 21,960 रुपये है।
यूपी में चांदी का रेट
यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,21,300रुपये है। यहां आज कीमतों में 1,048 रुपये की गिरावट रही। कल चांदी का दाम 2,21,463 रुपये पर बंद हुआ था।
बिहार में चांदी का भाव
बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2,19,391 रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 288 रुपये सस्ता हुआ है। कल चांदी का भाव 3881 रुपये की गिरावट के साथ 2,19,679 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।
राजस्थान में चांदी का भाव
राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,19,755 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां चांदी का दाम 76 रुपये बढा है। यहां कल चांदी का भाव 3881 रुपये कम होकर 2,19,679 रुपये पर बंद हुआ।
चांदी की कीमतों में क्यों आई मामूली तेजी?
मजबूत डॉलर और वैश्विक बाजारों में मुनाफावसूली के चलते चांदी की कीमतों पर असर देखने को मिला। दूसरी ओर सुरक्षित निवेश (सेफ हेवन) की मांग बढ़ने और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के चलते चांदी की कीमतों को समर्थन मिला। साथ ही सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य इंडस्ट्रियल सेक्टर से मांग मजबूत रहने तथा डॉलर में कमजोरी आने पर निवेशकों की खरीद बढ़ी, जिससे चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली।