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15 जुलाई को सस्ती हुई चांदी, ये रहा यूपी, बिहार और राजस्थान में सिल्वर रेट

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • Silver Rate Today: दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में चांदी के दाम में गिरावट रही
  • आज चांदी 1,062 रुपये सस्ती हुई है
  • अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने घरेलू बाजार में सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ाया है
15 जुलाई को सस्ती हुई चांदी, ये रहा यूपी, बिहार और राजस्थान में सिल्वर रेट

Silver Rate Today: दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में चांदी के दाम में गिरावट रही। आज चांदी 1,062 रुपये सस्ती हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने घरेलू बाजार में सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ाया है। कल चांदी का दाम 5,508 रुपये की बढ़त के साथ 2,22,498 रुपये पर बंद हुआ लेकिन आज 2,22,498 रुपये पर है। अगर आप चांदी खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए बुधवार 15 जुलाई को क्या दाम रहा।

दिल्ली में चांदी का रेट

दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,22,498 रुपये पर है। यहां चांदी का दाम 1062 रुपये कम हुआ है। यानी, ज्वैलरी मार्केट में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,224 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 22,249 रुपये है। कल चांदी 5505 रुपये की बढ़त के साथ 2,23,560 रुपये पर बंद हुई थी।

यूपी में चांदी का रेट

यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,24,300रुपये है। यहां आज कीमतों में 1,048 रुपये की गिरावट रही। कल चांदी का दाम 2,25,348 रुपये पर बंद हुआ था।

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बिहार में चांदी का भाव

बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2,22,054 रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 1506 रुपये सस्ता हुआ है। कल चांदी का भाव 5,508 रुपये की गिरावट के साथ 2,23,560 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।

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चांदी का भाव1 किलोग्राम चांदी का रेट (रुपये में)10 ग्राम चांदी का रेट (रुपये में)
दिल्ली2,22,4982,224
मुंबई2,22,3502,223
यूपी2,24,3002,243
बिहार2,22,0542,220
राजस्थान2,22,1092,221
हरियाणा2,22,3762,223
पंजाब2,22,3762,223

राजस्थान में चांदी का भाव

राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,22,109 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां चांदी का दाम 1451 रुपये कम हुआ है। यहां कल चांदी का भाव 5,508 रुपये कम होकर 2,23,560 रुपये पर बंद हुआ था।

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चांदी की कीमतों में क्यों आई गिरावट?

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और ग्लोबल टेंशन ने चांदी की कीमतों पर असर डाला। अमेरिका में उम्मीद से कम महंगाई के आंकड़ों के बाद तेल लगातार तीसरे दिन महंगा हुआ। वहीं, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर सख्त चेतावनी और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से निवेशकों की चिंता बढ़ी, जिसका असर चांदी के भाव पर भी देखने को मिला। हालांकि, अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं तो महंगाई बढ़ने की आशंका रहेगी। ऐसे हालातों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रख सकता है। इससे चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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