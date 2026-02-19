चांदी ने लगाई ₹8000 से अधिक की छलांग, अब इतना हुआ 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव

Silver Rate Today: चांदी के भाव में आज बड़ी उछाल दर्ज की जा रही है। बुधवार के बंद भाव के मुकाबले चांदी 8432 रुपये प्रति किलो महंगी होकर 245230 रुपये पर खुली। जीएसटी समेत 2.52 लाख के पार चली गई है। हालांकि, अभी चांदी शिखर से 140703 रुपये प्रति किलो सस्ती हो चुकी है।

Silver Rate 19 Feb.: चांदी के भाव में आज बड़ी उछाल दर्ज की जा रही है। बुधवार के बंद भाव के मुकाबले चांदी 8432 रुपये प्रति किलो महंगी होकर 245230 रुपये पर खुली। जीएसटी समेत 2.52 लाख के पार चली गई है। अगर 29 जनवरी के इसके सर्राफा मार्केट के ऑल टाइम हाई 385933 रुपये किलो से तुलना करें तो अभी चांदी शिखर से 140703 रुपये प्रति किलो सस्ती हो चुकी है।

इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज स्पॉट सिल्वर में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह 76.83 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। यह गिरावट पिछले सत्र में 5% से अधिक की भारी गिरावट के बाद आई है।

बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, निवेशक इस साल 0.25% की तीन दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें गुरुवार को आने वाले साप्ताहिक बेरोजगारी दावों (जॉबलेस क्लेम) के आंकड़ों और शुक्रवार को जारी होने वाले पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (पीसीई) के आंकड़ों पर हैं। ये आंकड़े केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति पर आगे की राह साफ कर सकते हैं।

FAQ सवाल: 1kg चांदी की कीमत क्या है?

जवाब: 1KG चांदी की कीमत IBJA के मुताबिक 245230 रुपये प्रति किलो है।

सवाल: आज दिल्ली में चांदी का क्या रेट है?

जवाब: आज दिल्ली में चांदी bullions.co.in के मुताबिक 246720 रुपये प्रति किलो है।

सवाल: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव क्या था?

जवाब: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव 145610 रुपये प्रति किलो था।

सवाल: 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव क्या है?

जवाब: bullions.co.in के मुताबिक दिल्ली में 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव 2220 रुपये है।

सवाल: 1 किलो सोना कितने का है?

जवाब: 1 किलो सोना bullions.co.in के मुताबिक 1,56,74,000 रुपये है।

कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण चीनी नव वर्ष की छुट्टियों का असर इसके अलावा, चीनी नव वर्ष की छुट्टियों के कारण मुख्य भूमि चीन, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया के बाजार बंद हैं। इस वजह से कारोबार की मात्रा कम है, जिससे बाजार में तरलता कम होती है और कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव की संभावना बनी रहती है।