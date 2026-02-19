चांदी ने लगाई ₹8000 से अधिक की छलांग, अब इतना हुआ 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव
Silver Rate 19 Feb.: चांदी के भाव में आज बड़ी उछाल दर्ज की जा रही है। बुधवार के बंद भाव के मुकाबले चांदी 8432 रुपये प्रति किलो महंगी होकर 245230 रुपये पर खुली। जीएसटी समेत 2.52 लाख के पार चली गई है। अगर 29 जनवरी के इसके सर्राफा मार्केट के ऑल टाइम हाई 385933 रुपये किलो से तुलना करें तो अभी चांदी शिखर से 140703 रुपये प्रति किलो सस्ती हो चुकी है।
इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट
अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज स्पॉट सिल्वर में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह 76.83 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। यह गिरावट पिछले सत्र में 5% से अधिक की भारी गिरावट के बाद आई है।
बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, निवेशक इस साल 0.25% की तीन दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें गुरुवार को आने वाले साप्ताहिक बेरोजगारी दावों (जॉबलेस क्लेम) के आंकड़ों और शुक्रवार को जारी होने वाले पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (पीसीई) के आंकड़ों पर हैं। ये आंकड़े केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति पर आगे की राह साफ कर सकते हैं।
FAQ
सवाल: 1kg चांदी की कीमत क्या है?
जवाब: 1KG चांदी की कीमत IBJA के मुताबिक 245230 रुपये प्रति किलो है।
सवाल: आज दिल्ली में चांदी का क्या रेट है?
जवाब: आज दिल्ली में चांदी bullions.co.in के मुताबिक 246720 रुपये प्रति किलो है।
सवाल: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव क्या था?
जवाब: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव 145610 रुपये प्रति किलो था।
सवाल: 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव क्या है?
जवाब: bullions.co.in के मुताबिक दिल्ली में 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव 2220 रुपये है।
सवाल: 1 किलो सोना कितने का है?
जवाब: 1 किलो सोना bullions.co.in के मुताबिक 1,56,74,000 रुपये है।
कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण
चीनी नव वर्ष की छुट्टियों का असर
इसके अलावा, चीनी नव वर्ष की छुट्टियों के कारण मुख्य भूमि चीन, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया के बाजार बंद हैं। इस वजह से कारोबार की मात्रा कम है, जिससे बाजार में तरलता कम होती है और कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव की संभावना बनी रहती है।
टेक्निकल विश्लेषण क्या कहता है?
तकनीकी मोर्चे पर ऑगमोंट की शोध प्रमुख रेनिशा चैनानी का मानना है कि आने वाले समय में चांदी कमजोर बनी रह सकती है और 70–90 डॉलर प्रति औंस (भारतीय बाजार में 2,25,000 – 2,85,000 रुपये) के दायरे में रह सकती है। उनका कहना है कि कारोबारियों को 'गिरावट पर खरीदें, तेजी पर बेचें' वाली रणनीति अपनानी चाहिए। अगर चांदी 70 डॉलर के नीचे आती है, तो यह 64 डॉलर (2,00,000 रुपये) तक फिसल सकती है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।और पढ़ें