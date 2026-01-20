Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Silver Rate Skyrocket nearly 85000 rupees just in first 20 days of 2026 know next target
20 दिन में ₹85,000 महंगी हो गई चांदी, टूटे सारे रिकॉर्ड, आगे और भी आएगी तेजी!

20 दिन में ₹85,000 महंगी हो गई चांदी, टूटे सारे रिकॉर्ड, आगे और भी आएगी तेजी!

संक्षेप:

सप्लाई की कमी और अमेरिका, ईरान व ग्रीनलैंड से जुड़े बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों ने चांदी की मांग को और मजबूत किया है। इसी वजह से निवेशक अब रुककर यह सोचने को मजबूर हैं कि इस स्तर पर खरीदारी करें, मुनाफा निकालें या फिर होल्ड बनाए रखें।

Jan 20, 2026 02:49 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Silver Price Today: साल 2026 की शुरुआत चांदी के लिए जबरदस्त रही है। महज कुछ ही हफ्तों में चांदी 35 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुकी है, यानी करीब 85 हजार रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है। सप्लाई की कमी और अमेरिका, ईरान व ग्रीनलैंड से जुड़े बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों ने चांदी की मांग को और मजबूत किया है। इसी वजह से निवेशक अब रुककर यह सोचने को मजबूर हैं कि इस स्तर पर खरीदारी करें, मुनाफा निकालें या फिर होल्ड बनाए रखें।

चांदी की तेजी में नया रिकॉर्ड

इस हफ्ते चांदी की तेजी ने तब नया रिकॉर्ड बनाया, जब MCX पर सिल्वर फ्यूचर्स ने 3 लाख रुपये प्रति किलो का अहम मनोवैज्ञानिक स्तर पार कर लिया। आज के कारोबार में चांदी के दाम 2.5 फीसदी से ज्यादा उछले और करीब 8 हजार रुपये की तेजी के साथ 3,19,949 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए। बाजार में यह उछाल उस वक्त और तेज हो गया जब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच नए तनाव की खबरें सामने आईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयान और यूरोप पर सख्त टैरिफ लगाने की धमकी से निवेशकों की चिंता बढ़ गई।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

कमोडिटी एक्सपर्ट आमिर मकड़ा का कहना है कि चांदी में तेजी ‘परफेक्ट स्टॉर्म’ का नतीजा है, जिसमें इंडस्ट्रियल कमी और वैश्विक राजनीति दोनों की बड़ी भूमिका है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि तकनीकी चार्ट्स में RSI पर एक बेयरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, जो एक रेड फ्लैग माना जाता है। इसका मतलब यह है कि कीमतें भले ही ऊपर जा रही हों, लेकिन अंदरूनी मजबूती कमजोर पड़ रही है। ओपन इंटरेस्ट में गिरावट भी लॉन्ग अनवाइंडिंग की ओर इशारा कर रही है, ऐसे में मौजूदा निवेशकों को मुनाफावसूली पर ध्यान देना चाहिए।

आगे भी आएगी तेजी!

रिलायंस सिक्योरिटीज के जिगर त्रिवेदी मानते हैं कि निकट भविष्य में चांदी में कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय हालात अगर ऐसे ही रहे तो भाव 100 डॉलर प्रति औंस तक भी जा सकते हैं। रुपये में देखें तो 3,30,000 रुपये प्रति किलो अगला बड़ा रेजिस्टेंस है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए, जबकि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए चांदी अब भी महंगाई और बाजार की अनिश्चितता से बचाव का एक मजबूत विकल्प बनी हुई है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
