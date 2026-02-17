चांदी चारों खाने चित, 4 दिन में ₹28000 से अधिक टूटी, अब इतने पर आया भाव

Feb 17, 2026 01:21 pm IST

Silver Rate 17 Feb.: सर्राफा मार्केट में आज चांदी 6567 रुपये टूटकर 234380 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। जीएसटी समेत चांदी अब 241411 रुपये प्रति किलो पर है। इस गिरावट के साथ ही चांदी 29 जनवरी के अपने ऑल टाइम हाई 385933 रुपये किलो से 151553 रुपये सस्ती हो चुकी है।

Silver Rate 17 Feb.: चांदी के रेट गिरावट जारी है। सोमवार के बंद भाव के मुकाबले चांदी आज मंगलवार को 6567 रुपये टूटी है। अगर 29 जनवरी के इसके सर्राफा मार्केट के ऑल टाइम हाई 385933 रुपये किलो से तुलना करें तो यह चारों खाने चित है। चांदी शिखर से 151553 रुपये प्रति किलो सस्ती हो चुकी है। पिछले चार दिनों में ही इसमें 28000 रुपये से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।

चांदी का आज का भाव दोपहर 12 बजे के करीब सर्राफा मार्केट में आज चांदी 6567 रुपये टूटकर 234380 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। जीएसटी समेत चांदी अब 241411 रुपये प्रति किलो पर है। इस गिरावट के साथ ही चांदी 29 जनवरी के अपने ऑल टाइम हाई 385933 रुपये किलो से 151553 रुपये सस्ती हो चुकी है।

दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट में मंगलवार, 17 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही। स्पॉट गोल्ड की कीमतें $5,000 के निशान से नीचे फिसल गईं, 0.43% गिरकर $4,992 प्रति औंस पर आ गईं। इस बीच, स्पॉट सिल्वर लगभग 3% गिरकर $74.24 प्रति औंस पर आ गई।

30 जनवरी से चांदी ने बदले कई रंग 30 जनवरी: चांदी एक ही दिन में 40636 रुपये प्रति किलो का गोता लगाकर 339350 पर आ गई।

1 फरवरी: चांदी के भाव 30 जनवरी के बंद भाव से 73599 रुपये टूटकर 265751 पर आ गए।

2 फरवरी: चांदी 29255 रुपये टूटकर 236496 रुपये प्रति किलो पर आ गई।

3 फरवरी: इस चांदी ने जोरदार वापसी की और 27496 रुपये की छलांग लगाकर 263695 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

4 फरवरी: चांदी में 18497 रुपये की उछाल दर्ज की गई और यह 282462 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

5 फरवरी: चांदी फिर से 28123 रुपये टूटकर 254339 रुपये प्रति किलो पर आ गई।

6 फरवरी: चांदी के भाव लगातार दूसरे दिन भी टूटे और यह 9410 रुपये टूटकर 244929 रुपये प्रति किलो पर आ गई।

9 फरवरी: चांदी के भाव 8736 रुपये उछलकर 253665 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए।

10 फरवरी: चांदी के भाव 5435 रुपये उछलकर 259100 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए।

11 फरवरी: चांदी के भाव 7349 रुपये उछलकर 266449 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए।

12 फरवरी: चांदी के भाव 7316 रुपये टूटकर 259133 रुपये प्रति किलो पर आ गए।

13 फरवरी: चांदी फिर टूटी और 16700 रुपये सस्ती होकर 242433 रुपये प्रति किलो पर आ गई।

16 फरवरी: चांदी में गिरावट जारी रही और यह 1486 रुपये टूटकर 240947 रुपये पर आ गई।

FAQ सवाल: 1kg चांदी की कीमत क्या है?

जवाब: 1KG चांदी की कीमत IBJA के मुताबिक 234380 रुपये प्रति किलो है।

सवाल: आज दिल्ली में चांदी का क्या रेट है?

जवाब: आज दिल्ली में चांदी bullions.co.in के मुताबिक 234530 रुपये प्रति किलो है।

सवाल: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव क्या था?

जवाब: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव 145610 रुपये प्रति किलो था।

सवाल: 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव क्या है?

जवाब: bullions.co.in के मुताबिक दिल्ली में 10 ग्राम चांदी के सिक्के का भाव 2133 रुपये है।

सवाल: 1 किलो सोना कितने का है?