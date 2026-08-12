Silver Rate: एक किलोग्राम चांदी का दाम 2.39 लाख रुपये पर आया, क्यों आई तेजी?
मुख्य बातें
- Silver Rate Today: आज बुधवार को चांदी के दाम में तेजी रही
- देश में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,39,800 रुपये रहा और इसमें 4,095 रुपये की बढ़त रही
Silver Rate Today: आज बुधवार को चांदी के दाम में तेजी रही। देश में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2,39,800 रुपये रहा और इसमें 4,095 रुपये की बढ़त रही। कल चांदी का भाव शाम में 1044 रुपये की गिरावट के साथ 2.35 लाख रुपये पर बंद हुआ। अगर आप भी चांदी के गहने खरीदने या निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो बुधवार 12 अगस्त का रेट जान लीजिए।
दिल्ली में चांदी का रेट
दिल्ली के बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का रेट 2.39 लाख रुपये पर है। यहां चांदी का दाम 4095 रुपये चढ़ा है। सर्राफा बाजार में 10 ग्राम चांदी का रेट 2,398 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 23,988 रुपये रहा।
यूपी में चांदी का रेट
यूपी की राजधानी लखनऊ में चांदी का दाम 2,41,757 रुपये रहा। यहां आज कीमतों में सिर्फ 4083 रुपये की तेजी रही।
बिहार में चांदी का भाव
बिहार की राजधानी पटना में चांदी का भाव 2.39 लाख रुपये रुपये रहा। यहां आज सिल्वर 3788 रुपये महंगी हुई है।
राजस्थान में चांदी का भाव
राजस्थान के जयपुर में चांदी का भाव 2,39,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां चांदी का दाम 4095 रुपये चढ़ा है।
मुंबई में चांदी का भाव
मुंबई में चांदी का भाव 2,39,487 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। यहां भी चांदी का दाम 3463 रुपये चढ़ा है।
चांदी महंगी होने के बड़े कारण
चांदी के दाम बढ़ने की बड़ी वजह डॉलर में कमजोरी और इंडस्ट्रियल डिमांड है। डॉलर कमजोर होने पर दूसरी करेंसी में चांदी खरीदना सस्ता हो जाता है, जिससे इसकी मांग बढ़ती है। इसके साथ ही चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने पर चांदी का भाव बढ़ जाता है। चांदी में तेजी के पीछे भू-राजनीतिक तनाव और बाजार की अनिश्चितता भी अहम वजह है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तथा होर्मुज को लेकर बनी स्थिति से निवेशकों में चिंता बढ़ी है। ऐसे माहौल में सोने के साथ-साथ चांदी में भी निवेश बढ़ता है, तो दाम में तेजी आने लगती है।