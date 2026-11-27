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Silver Rate Friday 27 November: चांदी की कीमतों में शुक्रवार को घरेलू बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली।

Silver Rate Friday 27 November: चांदी की कीमतों में शुक्रवार को घरेलू बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। कल की तुलना में आज चांदी का दाम 8210 रुपये चढ़ा है। चांदी का दाम आज देश के बड़े बुलियन मार्केट में 1.54 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। कल चांदी का दाम 1.44 लाख रुपये प्रति किलोग्राम था।

क्यों आई चांदी के भाव में तेजी? मजबूत डॉलर और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है। हालांकि, घरेलू वायदा बाजार में चांदी की कीमतों ने तेजी दिखाई। ऐसे में अगर आप चांदी खरीदने या इसमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर जान लें।

MCX पर उछली चांदी घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार सुबह चांदी की कीमतों में करीब 4.06 फीसदी की तेजी आई। सुबह में वायदा भाव बढ़कर 1,52,530 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। वहीं, सोने के वायदा भाव में भी 1.63 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई और यह 1,24,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में चांदी का भाव देश के प्रमुख शहरों में 27 नवंबर को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमतों में अंतर देखने को मिल रहा है। यहां जानें अलग-अलग शहरों में चांदी का भाव।

देश के बड़े राज्यों में चांदी का दाम क्या रहा? 1. दिल्ली में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,54,550 रुपये प्रति किलोग्राम

2. यूपी में चांदी का भाव यूपी में चांदी का भाव - 1,54,880 रुपये प्रति किलोग्राम

3. बिहार में चांदी का भाव दिल्ली में चांदी का भाव - 1,54,670 रुपये प्रति किलोग्राम

4. राजस्थान में चांदी का भाव राजस्थान में चांदी का भाव - 1,54,430 रुपये प्रति किलोग्राम

5. मध्यप्रदेश में चांदी का भाव मध्यप्रदेश में चांदी का भाव - 1,54,400 रुपये प्रति किलोग्राम

6. मुंबई में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,54,760 रुपये प्रति किलोग्राम

7. बेंगलुरु में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,54,980 रुपये प्रति किलोग्राम

8. कोलकाता में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,54,870 रुपये प्रति किलोग्राम

9. हैदराबाद में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,54,290 रुपये प्रति किलोग्राम

10.चेन्नई में चांदी का भाव चांदी का भाव — 1,54,920 रुपये प्रति किलोग्राम