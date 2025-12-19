नए साल में चांदी भाव होगा ₹2.50 लाख, एक्सपर्ट बोले-2026 में भी जारी रहेगी तेजी

संक्षेप: Silver Outlooks: चांदी की कीमतों में बीते कुछ समय से लगातार तेजी देखने को मिल रही है और अब विशेषज्ञों का मानना है कि यह रुझान 2026 तक भी जारी रह सकता है। भारतीय रुपये में चांदी के भाव 2026 में ₹2.25 लाख से ₹2.50 लाख प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकते हैं।

Silver Outlooks: चांदी की कीमतों में बीते कुछ समय से लगातार तेजी देखने को मिल रही है और अब विशेषज्ञों का मानना है कि यह रुझान 2026 तक भी जारी रह सकता है। भारतीय रुपये में चांदी के भाव 2026 में ₹2.25 लाख से ₹2.50 लाख प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कमोडिटी बाजार के जानकारों के मुताबिक, चांदी की कीमतों को सबसे बड़ा सहारा औद्योगिक मांग से मिल रहा है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में चांदी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) पर बढ़ते निवेश से भी चांदी की मांग मजबूत बनी हुई है।

विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यदि अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू होता है, तो निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करेंगे। ऐसे में सोने के साथ-साथ चांदी में भी निवेश बढ़ सकता है। कमजोर डॉलर और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता भी चांदी के दाम को सहारा देने वाले अहम कारक माने जा रहे हैं।

मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस सिक्योरिटीज जैसे कुछ ब्रोकरेज और रिसर्च रिपोर्ट्स का अनुमान है कि 2026 के अंत तक चांदी ₹2.40 लाख प्रति किलोग्राम का स्तर छू सकती है। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि इतनी तेज बढ़त के बाद बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। मुनाफावसूली के चलते अल्पावधि में कीमतों में नरमी भी देखने को मिल सकती है। चांदी के दाम में 1.78 लाख रुपये तक सुधार की संभावना भी बन रही है।

निवेशकों के लिए सलाह दी जा रही है कि चांदी में निवेश करते समय लंबी अवधि का नजरिया रखें और एकमुश्त निवेश के बजाय चरणबद्ध तरीके से निवेश करें। कुल मिलाकर, मौजूदा रुझान को देखते हुए 2026 में चांदी भारतीय बाजार में नए रिकॉर्ड बना सकती है, लेकिन जोखिमों को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं होगा।