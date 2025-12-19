Hindustan Hindi News
silver prices will reach rs 2 lakh 50000 in the new year and experts say the upward trend will continue into 2026
नए साल में चांदी भाव होगा ₹2.50 लाख, एक्सपर्ट बोले-2026 में भी जारी रहेगी तेजी

संक्षेप:

Silver Outlooks: चांदी की कीमतों में बीते कुछ समय से लगातार तेजी देखने को मिल रही है और अब विशेषज्ञों का मानना है कि यह रुझान 2026 तक भी जारी रह सकता है। भारतीय रुपये में चांदी के भाव 2026 में ₹2.25 लाख से ₹2.50 लाख प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकते हैं।

Dec 19, 2025 05:58 am ISTDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
कमोडिटी बाजार के जानकारों के मुताबिक, चांदी की कीमतों को सबसे बड़ा सहारा औद्योगिक मांग से मिल रहा है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में चांदी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) पर बढ़ते निवेश से भी चांदी की मांग मजबूत बनी हुई है।

विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यदि अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू होता है, तो निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करेंगे। ऐसे में सोने के साथ-साथ चांदी में भी निवेश बढ़ सकता है। कमजोर डॉलर और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता भी चांदी के दाम को सहारा देने वाले अहम कारक माने जा रहे हैं।

मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस सिक्योरिटीज जैसे कुछ ब्रोकरेज और रिसर्च रिपोर्ट्स का अनुमान है कि 2026 के अंत तक चांदी ₹2.40 लाख प्रति किलोग्राम का स्तर छू सकती है। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि इतनी तेज बढ़त के बाद बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। मुनाफावसूली के चलते अल्पावधि में कीमतों में नरमी भी देखने को मिल सकती है। चांदी के दाम में 1.78 लाख रुपये तक सुधार की संभावना भी बन रही है।

निवेशकों के लिए सलाह दी जा रही है कि चांदी में निवेश करते समय लंबी अवधि का नजरिया रखें और एकमुश्त निवेश के बजाय चरणबद्ध तरीके से निवेश करें। कुल मिलाकर, मौजूदा रुझान को देखते हुए 2026 में चांदी भारतीय बाजार में नए रिकॉर्ड बना सकती है, लेकिन जोखिमों को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं होगा।

चांदी 1,800 रुपये बढ़कर 2.07 लाख रुपये/किलो के नए रिकॉर्ड पर

लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड तेजी जारी रखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को चांदी 1,800 रुपये बढ़कर 2,07,600 रुपये प्रति किलोग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो व्यापारियों द्वारा लगातार खरीदारी के कारण हुआ। सफेद धातु बुधवार को 7,300 रुपये उछलकर 2,05,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इस नवीनतम वृद्धि के साथ, चांदी की कीमतें इस साल 1,17,100 रुपये, या 129.4% बढ़कर 90,500 रुपये प्रति किलोग्राम से 2,07,600 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं, जो 1 जनवरी, 2025 को दर्ज की गई थी। स्थानीय बुलियन बाजार में, 99.9% शुद्धता वाला सोना 1,36,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर स्थिर रहा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
