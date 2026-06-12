48 घंटे में ₹10,000 उछली चांदी! क्या अब सोना-चांदी बनाएंगे नया रिकॉर्ड? एक्सपर्ट ने अभी खरीदने वालों को दी ये राय
मुख्य बातें
- सोना और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली है
- MCX पर चांदी सिर्फ दो दिनों में करीब ₹10,000 प्रति किलो उछल गई, जबकि सोना भी ₹1,600 प्रति 10 ग्राम मजबूत हुआ है
- अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबरों ने कीमती धातुओं को नई चमक दी है
भारत में सोना और चांदी एक बार फिर निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेज उछाल देखने को मिला। खास बात यह रही कि सिर्फ दो दिनों में चांदी करीब ₹10,000 प्रति किलोग्राम महंगी हो गई, जबकि सोने में भी करीब ₹1,600 प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई। इस जबरदस्त उछाल के बाद निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब सोना-चांदी में और बड़ी रैली आने वाली है?
शुक्रवार को MCX पर जुलाई 2026 डिलीवरी वाली चांदी का भाव ₹5,167 बढ़कर ₹2,44,817 प्रति किलोग्राम पहुंच गया। वहीं अगस्त 2026 डिलीवरी वाला सोना ₹649 की तेजी के साथ ₹1,49,581 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। पिछले दो कारोबारी सत्रों में चांदी में करीब 4% और सोने में 1% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है।
एक्सपर्ट के अनुसार इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ समझौता इसी सप्ताहांत तक हो सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि समझौते के कई अहम बिंदुओं पर अमेरिका, इजरायल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की और अन्य देशों के बीच सहमति बन चुकी है। इस खबर के बाद वैश्विक बाजारों में राहत का माहौल बना और कच्चे तेल की कीमतें दो महीने के निचले स्तर तक फिसल गईं।
हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तस्वीर थोड़ी अलग रही। स्पॉट गोल्ड में हल्की गिरावट दर्ज हुई और यह 4,191 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार करता दिखा। वहीं, अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में तेजी रही। चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। इसके बावजूद घरेलू बाजार में निवेशकों की खरीदारी मजबूत बनी हुई है।
इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कमोडिटी एक्सपर्ट मनोज कुमार जैन ने कहा कि सोना और चांदी दोनों में अभी भी निवेश के अवसर बने हुए हैं। उनके अनुसार MCX गोल्ड के लिए ₹1.50 लाख से ₹1.51 लाख का स्तर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है, जबकि चांदी के लिए ₹2.47 लाख प्रति किलो तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। उन्होंने निवेशकों को गिरावट पर खरीदारी की सलाह दी है, लेकिन साथ ही स्टॉप लॉस का पालन करने की भी चेतावनी दी है।
देश के प्रमुख शहरों में भी सोने के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। अगर हम देश के प्रमुख शहरों में 8 ग्राम (एक तोले से थोड़ा कम) के खुदरा भाव को देखें, तो कीमतें कुछ इस प्रकार हैं।
- दिल्ली:- 22 कैरेट सोना 1,06,912 रुपये और 24 कैरेट (शुद्ध सोना) 1,16,624 रुपये पर है।
- मुंबई व हैदराबाद: 22 कैरेट सोना 1,06,792 रुपये और 24 कैरेट 1,16,504 रुपये पर है।
- चेन्नई: 22 कैरेट सोना 1,07,992 रुपये और 24 कैरेट 1,17,816 रुपये पर है।
ईरान-अमेरिका शांति वार्ता, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने सोना और चांदी को फिर से चमका दिया है। यदि वैश्विक हालात इसी दिशा में बने रहते हैं, तो आने वाले दिनों में दोनों धातुओं में और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। निवेशकों की नजर अब अगले कुछ दिनों में होने वाले भू-राजनीतिक घटनाक्रम और वैश्विक आर्थिक संकेतकों पर टिकी हुई है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।