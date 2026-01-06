Hindustan Hindi News
चांदी में जोरदार उछाल, MCX पर ₹2.49 लाख के पार, निवेश करें या मुनाफा वसूलें?

संक्षेप:

Silver Price Today: चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह के कारोबार में चांदी 1.41% चढ़कर ₹2,49,600 प्रति किलो पर पहुंच गई। यह उछाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिल रहे सपोर्ट का नतीजा है।

Jan 06, 2026 11:27 am IST
Silver Price Today: चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज मंगलवार, 6 जनवरी को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह के कारोबार में चांदी 1.41% चढ़कर ₹2,49,600 प्रति किलो पर पहुंच गई। यह उछाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिल रहे सपोर्ट का नतीजा है।

दिल्ली बुलियन मार्केट में भी भाव चढ़े

दिल्ली सर्राफा बाजार में आज चांदी की कीमतों में ₹3,000 प्रति किलो से अधिक की बढ़ोतरी हुई। bullions.co.in के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में चांदी का भाव इस समय ₹2,48,610 प्रति किलो है।

ग्लोबल मार्केट में धमाकेदार उछाल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 5.2% लांघकर $76.37 प्रति औंस पर पहुंच गई है। साल 2025 में 147% की बढ़ोतरी दर्ज करने के बाद चांदी की यह तेज रफ्तार जारी है। अमेरिका द्वारा इसे एक 'महत्वपूर्ण खनिज' घोषित किए जाने और मांग बढ़ने के बीच सप्लाई में कमी होने से इसे समर्थन मिल रहा है।

भू-राजनीतिक तनाव ने बढ़ाई चमक

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जारी भू-राजनीतिक तनाव ने चांदी की कीमतों को नई रफ्तार दी है। पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद यह एक ताजा समर्थन है। अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला पर हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। यह 1989 में पनामा पर हमले के बाद से लैटिन अमेरिका में वाशिंगटन का सबसे खुला हस्तक्षेप माना जा रहा है, जिसने चांदी की 'सुरक्षित पनाहगार' की अपील को बढ़ा दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर काराकास ने तेल क्षेत्र को उदार बनाने और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के अमेरिकी कदमों का विरोध किया तो और सैन्य कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने अवैध ड्रग्स की आवाजाही को लेकर कोलंबिया और मैक्सिको के खिलाफ भी संभावित कार्रवाई का संकेत दिया।

विशेषज्ञों की राय: निवेश करें या मुनाफा वसूलें?

मेहता इक्विटीज के राहुल कलंत्री के अनुसार, वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी ने सुरक्षित पनाहगार की मांग को मजबूत किया है। इस घटना ने भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ा दिए हैं और वैश्विक अनिश्चितता को बढ़ाया है।

YA वेल्थ के निदेशक अनुज गुप्ता के मुताबिक, MCX पर चांदी की कीमत के लिए ₹2,50,000 प्रति किलो का स्तर एक अवरोध बना हुआ है, जबकि ₹2,42,000 से ₹2,40,000 प्रति किलो के बीच एक मजबूत सपोर्ट है। उनका कहना है कि अगर कीमत ₹2,50,000 के ऊपर टूटती है तो यह सफेद धातु ₹2,55,000 प्रति किलो के शिखर को छूने की कोशिश कर सकती है।

वहीं, एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर का मानना है कि सफेद धातु में जारी तेजी जमा करने से ज्यादा मुनाफा वसूली (प्रॉफिट बुकिंग) का संकेत देती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि तेजी का रुख बरकरार है और हर गिरावट पर खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

