चांदी की कीमतों ने छुआ आसमान तो इस शेयर ने भरी नई उड़ान, 4 दिन में 13% रैली

Hindustan Zinc: चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल के कारण हिंदुस्तान जिंक के शेयर चौथे सत्र में तेज रहे। शेयर ने 6% की और बढ़त के साथ 553.45 रुपये प्रति शेयर के एक साल के नए उच्च स्तर को छू लिया। सोना और चांदी दोनों 1979 के बाद से अपने सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रदर्शन की ओर बढ़ रहे हैं।

Dec 12, 2025 01:44 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Hindustan Zinc: चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल के कारण हिंदुस्तान जिंक के शेयर शुक्रवार, 12 दिसंबर को लगातार चौथे सत्र में तेज रहे। शेयर ने 6% की और बढ़त के साथ 553.45 रुपये प्रति शेयर के एक साल के नए उच्च स्तर को छू लिया। इसके साथ ही कंपनी के शेयर ने 4 दिनों में 13% की कुल बढ़त दर्ज की।

बड़े बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच हिंदुस्तान जिंक के शेयर में यह निर्बाध तेजी वैश्विक चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल के कारण संभव हुई है। हाजिर चांदी ने पिछले सत्र में 64.31 डॉलर प्रति औंस के एक और ऐतिहासिक उच्च स्तर को छुआ।

इससे इस साल अब तक इसकी कीमत में 121% का इजाफा हो गया है। घरेलू रूप से, एमसीएक्स पर फरवरी चांदी के वायदा भी 1,99,220 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। दिसंबर में अब तक इसमें 16% की और बढ़त हुई है और 2025 में इसने 127% का उछाल दर्ज किया है।

कंपनी की कुल कमाई में चांदी का 40% का योगदान

चांदी की बढ़ती कीमतें अक्सर हिंदुस्तान जिंक को मजबूती देती हैं, क्योंकि यह धातु कंपनी की लाभप्रदता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सितंबर तिमाही में चांदी ने कंपनी की कुल कमाई में 40% का योगदान दिया था।

चांदी में तेजी के प्रमुख कारण

चांदी की कीमतों में निरंतर तेजी मजबूत औद्योगिक मांग (खासकर हरित ऊर्जा से जुड़े क्षेत्रों से), घटती सूची और अमेरिकी महत्वपूर्ण खनिज सूची में धातु के जुड़ने से प्रेरित है।

इसके अलावा, भौतिक रूप और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) के माध्यम से चांदी में निवेश बढ़ता जा रहा है, जो धातु की निवेश क्षमता में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 25 आधार अंकों की ब्याज दर कटौती के बाद अमेरिकी डॉलर के आठ सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंचने से भी कीमतों को सपोर्ट मिला। इससे डॉलर में मूल्यवान कीमती धातुएं विदेशी खरीदारों के लिए और सस्ती हो गईं। सोना और चांदी दोनों 1979 के बाद से अपने सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रदर्शन की ओर बढ़ रहे हैं।

ब्रोकरेज का सकारात्मक नजरिया

चांदी की कीमतों में मजबूत दौड़ ने ब्रोक्रेज फर्मों को हिंदुस्तान जिंक के प्रति और अधिक बुलिश बना दिया है। बी एंड के सिक्योरिटीज ने अपने नवीनतम नोट में हिंदुस्तान जिंक पर 'खरीद' की रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है।

610 रुपये का नया टार्गेट

फर्म ने वेदांता समूह की कंपनी की मजबूत लागत दक्षता, बढ़ती धातु मात्रा और चांदी से बढ़ते राजस्व योगदान का हवाला दिया है। फर्म ने शेयर के लिए 610 रुपये का टार्गेट प्राइस निर्धारित किया है।

120 टन चांदी को 37 डॉलर प्रति औंस पर हेज

फर्म का अनुमान है कि चांदी की कीमतें FY26 के शेष समय में 50 डॉलर प्रति औंस से ऊपर बनी रहेंगी और चांदी सीधे EBITDA में योगदान करेगी, जिससे कंपनी के EBITDA में हिस्सेदारी FY25 के 28% की तुलना में FY27 में बढ़कर 42% हो जाने का अनुमान है। कंपनी ने साल की दूसरी छमाही के लिए 120 टन चांदी को 37 डॉलर प्रति औंस पर हेज किया है, जबकि शेष 280 टन नियोजित उत्पादन स्पॉट कीमतों पर बेचा जाएगा।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

