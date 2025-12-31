MCX में चांदी 6% टूटी, सोने में भी गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग से हिला बाजार

संक्षेप: Gold Silver Price Today: MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है, जिसमें चांदी 6% और सोना 1% तक गिरा। इस गिरावट का कारण रिकॉर्ड ऊंचाई पर प्रॉफिट बुकिंग है, जिसके चलते व्यापारियों ने मुनाफा वसूला। क्या आगे कीमती धातुओं में और गिरावट होगी?

MCX में बुधवार, 31 दिसंबर को सुबह के कारोबार में सोने की कीमतों में करीब 1% की गिरावट आई, जबकि चांदी के भाव 6% टूट गए। यह गिरावट रिकॉर्ड ऊंचे स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग के कारण हुई। MCX गोल्ड फरवरी फ्यूचर्स 0.75% गिरकर ₹1,35,644 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि MCX सिल्वर मार्च फ्यूचर्स 6% से अधिक टूटकर ₹2,35,373 प्रति किलो पर पहुंच गया। सुबह 9:15 बजे तक, MCX गोल्ड 0.63% नीचे ₹1,35,800 प्रति 10 ग्राम पर था और MCX सिल्वर 6.23% गिरकर ₹2,35,373 प्रति किलो पर था।

गिरावट के कारण व्यापारियों ने कीमती धातुओं में मुनाफा वसूला, क्योंकि ये इस साल मजबूत मुनाफे के बाद अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गए थे। घरेलू स्पॉट गोल्ड की कीमतों में इस साल 76% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी की कीमतों में लगभग 170% की उछाल आई थी।

इससे पहले तेजी के मुख्य कारण सोने की कीमतों में वृद्धि के प्रमुख कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दरों में कटौती और अगले साल और कटौती की उम्मीदें, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, बढ़ी हुई भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) में मजबूत निवेश हैं। चांदी के मामले में, तंग आपूर्ति के बीच मजबूत औद्योगिक मांग भी एक अतिरिक्त कारक रही है।

आगे क्या उम्मीद है? विशेषज्ञों का मानना है कि कीमती धातुओं में अस्थिरता बनी रह सकती है, क्योंकि ऊंचे स्तरों पर मांग में थकान देखी जा सकती है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर इस बीच, फरवरी के लिए अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 1% से अधिक गिरकर $4,345 प्रति ट्रॉय औंस पर आ गए। यह गिरावट डॉलर में मजबूती के बाद आई, क्योंकि अमेरिकी फेड की दिसंबर बैठक के मिनट्स से पता चला कि अधिकारी अतिरिक्त दर कटौती के समय और परिमाण को लेकर अभी विभाजित हैं।