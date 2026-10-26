चांदी के भाव रिकॉर्ड हाई से ₹2.23 लाख गिरे, धनतेरस पर खरीदें या अभी?
मुख्य बातें
- Silver Price Today: चांदी अपने रिकॉर्ड हाई ₹4,20,048 प्रति किलो से करीब ₹2,23,500 सस्ती हो चुकी है
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी 53% से ज्यादा टूट चुकी है
- धनतेरस पर चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के मन में सवाल है कि क्या यह निवेश का सही मौका है या कीमतों में अभी और गिरावट आ सकती है?
Silver Rate Today: MCX पर चांदी का भाव सोमवार को ₹1,96,257 प्रति किलो पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह बढ़कर ₹1,97,186 प्रति किलो के ऊंचे स्तर तक पहुंच गया। हालांकि, बाद में मुनाफावसूली के चलते भाव फिसलकर करीब ₹1,96,625 प्रति किलो पर आ गया। चांदी अपने रिकॉर्ड हाई ₹4,20,048 प्रति किलो से करीब ₹2,23,500 सस्ती हो चुकी है। जबकि, सर्राफा बाजारों में भी चांदी आज 195050 रुपये किलो बिक रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी 53% से ज्यादा टूट चुकी है।
दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 28 जनवरी 2026 को करीब 117 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। लेकिन इसका भाव गिरकर 54 डॉलर प्रति औंस से थोड़ा ऊपर रह गया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चांदी अभी खरीदें या धनतेरस तक इंतजार करें?
धनतेरस पर चांदी खरीदें या निवेश का इंतजार करें?
धनतेरस पर चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के मन में सवाल है कि क्या यह निवेश का सही मौका है या कीमतों में अभी और गिरावट आ सकती है? बता दें धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन केवल त्योहार या कीमतों में आई गिरावट देखकर निवेश का फैसला करना सही नहीं है।
बाजार के जानकारों का कहना है कि चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट के बावजूद यह मान लेना सही नहीं होगा कि अब भाव नीचे नहीं जाएंगे। निवेशकों को जल्दबाजी में बड़ी रकम लगाने के बजाय बाजार में स्थिरता के संकेतों का इंतजार करना चाहिए।
चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई?
चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे कई वजहें हैं। जैसे...
अमेरिका में ब्याज दरों की चिंता: अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति को लेकर अनिश्चितता से कीमती धातुओं पर दबाव पड़ा है।
मुनाफावसूली: रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू किया।
डॉलर और बॉन्ड यील्ड में बदलाव: अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड की चाल से सोने-चांदी की कीमतें प्रभावित हुई हैं।
औद्योगिक मांग की चिंता: चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने पर इसकी मांग प्रभावित हो सकती है।
भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई: वैश्विक तनाव और ऊर्जा कीमतों से जुड़ी महंगाई की चिंता भी बाजार की दिशा प्रभावित कर रही है।
क्या अभी चांदी खरीदना सही रहेगा?
केडिया कमोडिटिज के प्रेसीडेंट अजय केडिया के मुताबिक, चांदी की कीमतों में आगे भी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। मौजूदा गिरावट का मतलब यह नहीं है कि चांदी ने अपना सबसे निचला स्तर छू लिया है। ऐसे में निवेशकों को एक साथ बड़ी रकम लगाने से बचना चाहिए। कीमतों में स्थिरता आने के संकेत मिलने के बाद धीरे-धीरे निवेश बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि लंबी अवधि में सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स से चांदी की मांग को समर्थन मिल सकता है। हालांकि, कमजोर आर्थिक गतिविधियों और तकनीकी बदलावों से इस मांग पर असर पड़ने का जोखिम भी है।
Silver ETF में निवेश करने वालों को क्या करना चाहिए?
केडिया के मुताबिक जो लोग फिजिकल चांदी खरीदने के बजाय सिल्वर ETF के जरिए निवेश करते हैं, उन्हें अपनी मौजूदा होल्डिंग और निवेश के लक्ष्य का आकलन करना चाहिए। निवेशकों को केवल इस आधार पर फैसला नहीं लेना चाहिए कि चांदी पहले कितनी महंगी थी और अब कितनी सस्ती हो गई है।
निवेशकों को इन 4 बातों का रखें ध्यान
1. पोर्टफोलियो में चांदी की हिस्सेदारी देखें: अगर चांदी में निवेश जरूरत से ज्यादा हो गया है, तो पोर्टफोलियो में संतुलन बनाने पर विचार करें।
2. गिरावट में लगातार खरीदारी से बचें: सिर्फ औसत खरीद कीमत कम करने के लिए बार-बार चांदी खरीदना जोखिम बढ़ा सकता है।
3. ETF की कीमत और NAV की तुलना करें: सिल्वर ETF खरीदने से पहले उसकी बाजार कीमत और इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू (iNAV) देखें। ट्रेडिंग वॉल्यूम और खरीद-बिक्री के भाव में अंतर पर भी ध्यान दें।
4. एक साथ पूरी रकम न लगाएं: अगर चांदी में निवेश करना आपके वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप है, तो कई चरणों में निवेश करने पर विचार किया जा सकता है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जिन निवेशकों के पास पहले से सोने, चांदी या सिल्वर ETF में पर्याप्त निवेश है, उन्हें अपनी कुल हिस्सेदारी पर ध्यान देना चाहिए। वहीं, नए निवेशक छोटी रकम से शुरुआत करके धीरे-धीरे निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। अगर अगले एक-दो साल में इस पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो चांदी में निवेश जोखिम भरा हो सकता है। कीमतों को पुराने स्तर पर लौटने में लंबा समय लग सकता है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। कमोडिटी मार्केट जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर सोने-चांदी को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें