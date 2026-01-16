चांदी 4000 रुपये टूटी, सोना भी फिसला, क्यों गिरने लगे सोने-चांदी के भाव

संक्षेप: Gold Silver Price Today: MCX चांदी की कीमतें 2,87,127 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुलीं और कुछ ही मिनटों में 2,85,513 रुपये प्रति किलोग्राम के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गईं। सुबह लगभग 9:05 बजे, MCX सोना (फरवरी फ्यूचर्स) 0.48% गिरकर 1,42,434 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

MCX पर आज सुबह, 16 जनवरी को चांदी के भाव में लगभग 2% यानी 4,000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई। सेलिंग प्रेशर और ग्लोबल संकेतों के कमजोर रहने के कारण, MCX चांदी की कीमतें 2,87,127 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुलीं और कुछ ही मिनटों में 2,85,513 रुपये प्रति किलोग्राम के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गईं। गौरतलब है कि गुरुवार को MCX चांदी 2,92,960 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मंदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, स्पॉट सिल्वर 0.8% गिरकर 91.6861 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इससे पहले, इसने सत्र में 93.57 डॉलर प्रति औंस का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ था।

डॉलर के मजबूत होने का असर चांदी में यह गिरावट अमेरिकी डॉलर के छह सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद आई है। डॉलर के मजबूत होने की वजह अमेरिकी बेरोजगारी दावों में अप्रत्याशित गिरावट बताई जा रही है। डॉलर इंडेक्स 0.24% बढ़कर 99.31 पर पहुंच गया। यह 2 दिसंबर के बाद का सबसे मजबूत स्तर है।

विशेषज्ञ की राय SEBI-पंजीकृत कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता के अनुसार, सोने और चांदी की दरों में गिरावट की मुख्य वजह वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना है। अमेरिकी बेरोजगारी के मजबूत आंकड़ों और डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के प्रति रवैये में बदलाव से अमेरिका-ईरान तनाव में कमी ने सुरक्षित निवेश (सेफ-हेवन) की मांग को प्रभावित किया है।

सोने की कीमतों में भी गिरावट अमेरिकी फेड दरों में कटौती की उम्मीदें कम होने और भू-राजनीतिक तनाव में ढील के बीच, 16 जनवरी की सुबह MCX पर सोने के भाव भी लगभग आधा प्रतिशत घटे। सुबह लगभग 9:05 बजे, MCX सोना (फरवरी फ्यूचर्स) 0.48% गिरकर 1,42,434 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़े तात्कालिक कारण सोने की कीमतों में मुनाफावसूली का तात्कालिक कारण अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों का अनुमान से बेहतर रहना है, जिसने डॉलर को ऊपर धकेला। डॉलर इंडेक्स इस सप्ताह लगभग 0.20% ऊपर है और तीसरे सप्ताह लगातार बढ़त की ओर है। डॉलर के मजबूत होने से अन्य मुद्राओं में सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे इस धातु की मांग प्रभावित होती है।

चांदी और सोने के लिए महत्वपूर्ण स्तर मेहता इक्विटीज के वीपी (कमोडिटीज) राहुल कलंतरी के अनुसार, चांदी का सपोर्ट 86.10 डॉलर और 84.75 डॉलर पर है जबकि प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) 92.15 डॉलर और 94.40 डॉलर पर है।

भारतीय रुपये में, सोने का सपोर्ट 1,42,350 रुपये और 1,40,310 रुपये पर है, जबकि प्रतिरोध 1,44,350 रुपये और 1,45,670 रुपये पर है। चांदी का सपोर्ट 2,88,810 रुपये और 2,84,170 रुपये पर है, जबकि प्रतिरोध 2,94,810 रुपये और 2,96,470 रुपये पर है।