धनतेरस पर चांदी के भाव 4000 रुपये गिरे, चेक करे 10 ग्राम के सिक्के के रेट
मुख्य बातें
- Dhanteras 2026: सोना-चांदी खरीदने का मुहूर्त 6 नवंबर को सुबह 10.30 बजे शुरू हो गया है और 7 नवंबर को सुबह 6.37 बजे तक रहेगा
- आज अगर चांदी का सिक्का लेने की सोच रहे हैं तो देखें रेट्स और असली-नकली पहचानने के तरीके…
धनतेरस पर चांदी सस्ती हो गई है। चांदी के भाव करीब 4000 रुपये गिरकर 1.83 लाख रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं। यह रेट मल्टी कमोडिटी मार्केट यानी एमसीएक्स का है। एमसीएक्स सिल्वर का भाव 29 जनवरी 2026 को ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये पर था और यह आज तक 236834 रुपये गिर चुका है। वहीं सर्राफा बाजारों में भी चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी वजह से दिल्ली से पटना तक चांदी के सिक्कों के दाम भी गिरे हैं।
सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त
धनतेरस 2026 शुक्रवार, 6 नवंबर को मनाया जा रहा है और लोग इस अवसर पर सोना, चांदी, आभूषण और अन्य कीमती सामान खरीद रहे हैं। धन और समृद्धि का स्वागत करने के लिए एक शुभ दिन माना जाने वाला धनतेरस पांच दिवसीय दिवाली फेस्टिवल की शुरुआत का प्रतीक है।
जो लोग आज कीमती धातुएं खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त, या शुभ खरीदारी की खिड़की को जानकर, खरीदारी की योजनाओं में मदद कर सकता है। Drik पंचांग के अनुसार, सोना-चांदी खरीदने का मुहूर्त 6 नवंबर को सुबह 10.30 बजे शुरू हो गया है और 7 नवंबर को सुबह 6.37 बजे तक रहेगा।
बुलियन मार्केट्स में कितने रुपये में मिल रहा चांदी का सिक्का
दिल्ली: 1659
लखनऊ: 1656
मुंबई: 1653
कोलकाता: 1654
चेन्नई: 1658
जयपुर: 1653
इंदौर: 1658
पटना: 1653
स्रोत: bullions.co.in
नोट: ये रेट 90% शुद्धताा वाले चांदी के हैं। इसमें जीएसटी और अन्य चार्जेज के कारण दुकानों पर कीमत अलग हो सकती है।
असली और नकली चांदी के सिक्के ऐसे पहचानें
1. चांदी के सिक्के पर हॉलमार्क और शुद्धता का निशान देखें: चांदी के सिक्के पर 999 या 925 जैसे निशान उसकी बताई गई शुद्धता दर्शाते हैं। हालांकि, केवल इन नंबरों के आधार पर सिक्के को असली न मानें।
2. सिक्के का वजन और साइज की जांच करें: सिक्के का वजन विक्रेता की ओर से बताई गई जानकारी से मेल खाना चाहिए। वजन या मोटाई में अंतर होने पर अतिरिक्त जांच कराएं।
3. चुंबक से करें शुरुआती जांच: चांदी सामान्य चुंबक से नहीं चिपकती। अगर सिक्का चुंबक से जोर से चिपकता है, तो उसमें किसी दूसरी चुंबकीय धातु के होने की आशंका हो सकती है। हालांकि, चुंबक से नहीं चिपकना असली चांदी होने का प्रमाण नहीं है।
4. पक्के बिल के साथ खरीदें: चांदी खरीदते समय बिल जरूर लें। बिल में वजन, शुद्धता, कीमत और विक्रेता की जानकारी दर्ज होनी चाहिए। इससे भविष्य में सिक्का बेचते समय भी मदद मिल सकती है।
5. बड़ी खरीदारी से पहले मशीन से जांच कराएं: यदि सिक्का महंगा है या उसकी शुद्धता पर संदेह है, तो किसी विश्वसनीय कीमती धातु जांच केंद्र से जांच करवाएं। XRF मशीन धातु की संरचना का पता लगाने में मदद कर सकती है, लेकिन कुछ मामलों में अतिरिक्त जांच जरूरी होती है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें