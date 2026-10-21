Silver Rate Today: चांदी के भाव में आई गिरावट, यूपी-बिहार-दिल्ली में ये रहा रेट
मुख्य बातें
- Silver Rate Today Wednesday 21 October: आज बुधवार 21 अक्टूबर को चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली
- एक किलोग्राम चांदी का भाव 2300 रुपये तक कम हो गया
Silver Price Today Wednesday 21 October: आज बुधवार 21 अक्टूबर को चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक किलोग्राम चांदी का भाव 2300 रुपये तक कम हो गया। बुलियन मार्केट में एक किलोग्राम चांदी का भाव 2,08,890 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। अगर आप चांदी के गहने, सिक्के या बर्तन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश के प्रमुख शहरों में चांदी के ताजा भाव जान लीजिए।
क्यों आई चांदी के भाव में गिरावट?
तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई की चिंता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक को लेकर निवेशक सतर्क हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू वायदा बाजार तक चांदी पर दबाव बना हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव करीब एक फीसदी गिर गया। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमत नीचे आई है।
अब निवेशकों की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से जुड़ी घोषणाओं और महंगाई के आंकड़ों पर है। ब्याज दरें ऊंची रहने की आशंका से कीमती मेटल की मांग पर असर पड़ता है। इसके अलावा, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालातों का असर भी चांदी की कीमतों पर असर डालती हैं।
चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट आई?
बुधवार 21 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी का भाव 0.9 फीसदी गिरकर 57.44 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। वहीं, घरेलू बाजार में MCX पर चांदी का वायदा भाव सुबह 0.94 फीसदी गिरकर 2,09,494 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी का दाम 2300 रुपये की गिरावट के बाद 2,08,890 रुपये पर है।
दिल्ली में चांदी का भाव
दिल्ली में चांदी का भाव — 2,08,890 रुपये प्रति किलोग्राम
यूपी में चांदी का भाव
यूपी में चांदी का भाव — 2,09,240 रुपये प्रति किलोग्राम
बिहार में चांदी का भाव
बिहार में चांदी का भाव — 2,09,560 रुपये प्रति किलोग्राम
राजस्थान में चांदी का भाव
राजस्थान में चांदी का भाव — 2,09,650 रुपये प्रति किलोग्राम
इंदौर में चांदी का भाव
इंदौर में चांदी का भाव — 2,08,990 रुपये प्रति किलोग्राम
मुंबई में चांदी का भाव
मुंबई में चांदी का भाव — 2,08,810 रुपये प्रति किलोग्राम
बेंगलुरु में चांदी का भाव
बेंगलुरु में चांदी का भाव — 2,09,110 रुपये प्रति किलोग्राम
कोलकाता में चांदी का भाव
कोलकाता में चांदी का भाव — 2,09,910 रुपये प्रति किलोग्राम
हैदराबाद में चांदी का भाव
हैदराबाद में चांदी का भाव — 2,10,270 रुपये प्रति किलोग्राम
चेन्नई में चांदी का भाव
चेन्नई में चांदी का भाव — 2,10,550 रुपये प्रति किलोग्राम
चांदी खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
चांदी की कीमतें शहर, लोकल बाजार और ज्वेलर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं। चांदी के गहने, बर्तन या सिक्के खरीदते समय मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स के कारण अंतिम कीमत बढ़ सकती है। इसलिए खरीदारी करने से पहले अपने लोकल ज्वैलर से उस दिन का रेट जरूर पता कर लें।