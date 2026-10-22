Silver Rate Today: आज 6250 रुपये सस्ती हुई चांदी, जानिये यूपी-बिहार-दिल्ली में क्या रहा रेट

मुख्य बातें

चांदी का दाम एक ही दिन में 6250 रुपये तक कम हो गया है।

Silver Price Today 22 October: चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। गुरुवार को चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेज गिरावट आई है। घरेलू बाजार में चांदी का भाव 2.29 फीसदी टूटकर 2,02,720 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। चांदी का दाम एक ही दिन में 6250 रुपये तक कम हो गया है। वहीं, पिछले एक महीने में चांदी की कीमत 14.52 फीसदी तक गिर चुकी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या चांदी के दाम अभी और गिरेंगे या खरीदारी का यह सही मौका है? आइए जानते हैं दिल्ली, यूपी, बिहार, मुंबई, चेन्नई समेत बड़े शहरों में चांदी का ताजा भाव और आगे कीमतों का रुख कैसा रह सकता है।

दिल्ली में चांदी का भाव राजधानी दिल्ली में 22 अक्टूबर को चांदी का भाव 2,02,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट के बीच खरीदारों की नजर अब बाजार के अगले रुख पर है। हालांकि, अलग-अलग शहरों में लोकल बाजारों में कीमतों में टैक्स के कारण अंतर हो सकता है।

22 अक्टूबर को देश के प्रमुख शहरों में चांदी की कीमतें दिल्ली में चांदी का भाव - 2,02,500 रुपये प्रति किलोग्राम

यूपी में चांदी का भाव - 2,02,910 रुपये प्रति किलोग्राम

बिहार में चांदी का भाव - 2,02,740 रुपये प्रति किलोग्राम

मुंबई में चांदी का भाव - 2,02,850 रुपये प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु में चांदी का भाव - 2,03,000 रुपये प्रति किलोग्राम

कोलकाता में चांदी का भाव - 2,02,750 रुपये प्रति किलोग्राम

हैदराबाद में चांदी का भाव - 2,03,900 रुपये प्रति किलोग्राम

चेन्नई में चांदी का भाव - 2,03,100 रुपये प्रति किलोग्राम

एक महीने में 14.52% सस्ती हुई चांदी चांदी की कीमतों में हालिया गिरावट काफी तेज रही है। आंकड़ों के मुताबिक 22 अक्टूबर को घरेलू बाजार में चांदी 2.29 फीसदी गिरकर 2,04,720 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले एक हफ्ते में इसकी कीमत 2.92 फीसदी और एक महीने में 14.52 फीसदी नीचे आई है।

वायदा बाजार में भी चांदी कमजोर रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 22 अक्टूबर को सुबह चांदी का वायदा भाव लगभग 2.35 फीसदी गिरकर 2,04,264 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर की कीमत 2.73 फीसदी गिरकर 56.394 डॉलर प्रति औंस रह गई। इससे पता चलता है कि वैश्विक बाजार में भी चांदी पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है।

आगे और सस्ती होगी चांदी या आएगी तेजी? चांदी की कीमतों की अगली दिशा काफी हद तक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर निर्भर करेगी। फेडरल रिजर्व की बैठक 27 और 28 अक्टूबर को होनी है। निवेशक इस बात पर नजर रख रहे हैं कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर क्या संकेत देता है।

ब्याज दरें ऊंची रहने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने से कीमती मेटल पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव से सुरक्षित निवेश की मांग को सहारा मिल सकता है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने की आशंका भी बाजार को प्रभावित कर सकती है।