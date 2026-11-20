मुख्य बातें

MCX पर चांदी का भाव 4.80% टूटकर 1,49,919 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

Silver Price Today: चांदी की कीमतों में गिरावट लगातार तेज होती जा रही है। चांदी के भाव में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। इसी साल 4.20 लाख रुपये के पार पहुंचने वाली चांदी अब 1.50 लाख रुपये प्रति किलो से भी नीचे आ गई है। आज 10 बजे के करीब MCX पर चांदी का भाव एक झटके में 4.80% टूटकर 1,49,919 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इससे पहले इसका भाव 1,57,600 रुपये प्रति किलो था। इस तरह चांदी की कीमत में 7,681 रुपये की गिरावट दर्ज की गई।

जनवरी में जिस तरह तेजी के दौरान निवेशकों की खरीदारी ने कीमतों को ऊपर पहुंचाया था, अब उसी तरह बिकवाली का दबाव भाव को नीचे धकेल रहा है। इस साल की बात करें तो MCX पर 29 जनवरी को सिल्वर का भाव ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 270129 रुपये गिर चुका है।

चांदी एक हफ्ते में 13% टूटी, अभी और गिरेंगे भाव? एक सप्ताह में चांदी करीब 13 फीसदी टूट चुकी है और इसका भाव 43 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुंच गया है। डॉलर की मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका से चांदी पर दबाव बढ़ा है। बाजार में इस समय निवेशक नकदी जुटाने के लिए कीमती धातुओं समेत दूसरे एसेट में बिकवाली कर रहे हैं।

कोटक नियो के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च अनिंद्य बनर्जी के मुताबिक, चांदी की कीमतें इस समय काफी ज्यादा गिर चुकी हैं, लेकिन अभी गिरावट थमने के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं।

38-39 डॉलर प्रति औंस पर अगला बड़ा सपोर्ट अनिंद्य बनर्जी के मुताबिक, चांदी के लिए 38-39 डॉलर प्रति औंस का स्तर अगला बड़ा सपोर्ट है। इस स्तर पर कीमतों में स्थिरता और खरीदारी लौटने के संकेत महत्वपूर्ण होंगे। इसके लिए दैनिक चार्ट पर हैमर या डोजी कैंडल बनने और अगले कारोबारी सत्र में खरीदारी आने का इंतजार करना चाहिए।

डॉलर की मजबूती से बढ़ा दबाव अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 104 के करीब पहुंच गया है, जो पिछले 19 महीने का उच्च स्तर है। दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका भी लगभग पूरी तरह बाजार में शामिल हो चुकी है। डॉलर मजबूत होने से चांदी जैसी कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ता है।

अभी खरीदारी में जल्दबाजी न करें अनिंद्य बनर्जी का कहना है कि बाजार में इस समय बिकवाली का दबाव काफी मजबूत है। ऐसे में चांदी के ज्यादा गिर जाने के बावजूद कीमतों में तुरंत रिकवरी जरूरी नहीं है। निवेशकों को खरीदारी से पहले गिरावट थमने और बाजार में मजबूती लौटने के स्पष्ट संकेतों का इंतजार करना चाहिए।

भारत के प्रमुख शहरों में 20 नवंबर के चांदी के भाव (सर्राफा बाजार) नई दिल्ली में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹148210/किलोग्राम

मुंबई में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹148470/ किलोग्राम

बेंगलुरु में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹148,560/किलोग्राम

कोलकाता में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹148240/ किलोग्राम

हैदराबाद में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹148670/किलोग्राम

चेन्नई में 999 फाइन चांदी का भाव: ₹148870/किग्रा

स्रोत: लाइव मिंट