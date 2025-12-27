चांदी की कीमतों में तेजी रहेगी जारी, 2026 में 18% बढ़ेगा भाव, एक्सपर्ट का दावा

संक्षेप: Silver Price Today: चांदी की कीमतों में इस समय तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को दिल्ली में सिल्वर का भाव 9350 रुपये प्रति किलोग्राम के इजाफे के बाद 236350 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 19 दिसंबर को चांदी की कीमत 204100 रुपये प्रति किग्रा थी।

Silver Price Today: चांदी की कीमतों में इस समय तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को दिल्ली में सिल्वर का भाव 9350 रुपये प्रति किलोग्राम के इजाफे के बाद 236350 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 19 दिसंबर को चांदी की कीमत 204100 रुपये प्रति किग्रा थी। तब से अबतक 32250 रुपये या फिर 15.80 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

विदेशों में क्या है माहौल? इंटरनेशनल मार्केट में स्मॉट सिल्वर पहली बार 75 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गया। वहां, कीमतों में 3.72 डॉलर या फिर 5.18 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बता दें, इंटरनेशनल मार्केट में चांदी का भाव 75.63 डॉलर प्रति आउंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है।

सालाना स्तर पर कितना बढ़ा भाव 31 दिसंबर 2024 को चांदी की कीमत 89700 रुपये प्रति किलोग्राम थी। वहां शुक्रवार तक चांदी की कीमतों में 1,46,650 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। चांदी का भाव 163.50 प्रतिशत बढ़ा है।

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? चांदी के बाजार पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी की कीमतों में तेजी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा सेंटीमेंट कीमतों में तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। जिसकी वजह से चांदी का भाव एक हफ्ते में 30,000 प्रति किलोग्राम बढ़ा है।

गोल्ड की बात करें तो यह 31 दिसंबर 2024 को 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। तब से अबतक गोल्ड की कीमतों में 63350 रुपये या फिर 80.24 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

2026 में कितना बढ़ सकता है भाव? मिंट से बात करते हुए Ventura से जुड़े एनएस रामास्वामी कहते हैं कि चांदी की कीमतों में मौजूदा स्तर से 18 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि गोल्ड में निवेश किया जाए या फिर चांदी पर दांव लगाया जाए। इस सवाल पर रामास्वामी कहते हैं कि सोना, चांदी के अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित निवेश है। चांदी में अधिक रिटर्न देने की क्षमता है। लेकिन वहां रिस्क भी उतना ही अधिक है।