75 से 80% लुढ़केगा चांदी का भाव! बोले एक्सपर्ट, गिरावट का कारण क्या?
Silver Price Today: शुक्रवार को एक बार फिर से चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। COMEX सिल्वर रेट शुक्रवार को बड़ी गिरावट के बाद 63.900 डॉलर /oz पर आ गया था। वैश्विक गिरावट का ट्रेंड घरेलू मार्केट में भी साफ देखने को मिला था।
Silver Price Today: शुक्रवार को एक बार फिर से चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। COMEX सिल्वर रेट शुक्रवार को बड़ी गिरावट के बाद 63.900 डॉलर /oz पर आ गया था। वैश्विक गिरावट का ट्रेंड घरेलू मार्केट में भी साफ देखने को मिला था। MCX सिल्वर का रेट 2.29 लाख रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक पहुंच गया था। हालांकि, इस गिरावट के बाद निवेशकों की तरफ से अधिक खरिदारी देखने को मिली। जिसकी वजह से एक बार फिर से कीमत 2.48 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंचने में सफल रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार चांदी की कीमतों में आने वाले समय में उच्चतम स्तर से 75 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल सकती है।
चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे की क्या है वजह?
सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट् अनुज गुप्ता कहते हैं, “MCX और COMEX में चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन का काम होना और दूसरी वजह डॉलर का अन्य करेंसी की तुलना में मजबूत होना है। ईरान और अमेरिका न्यूक्लियर पर बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। जिसका असर डॉलर की कीमतों में देखने को मिला है। घटते टेंशन की वजह से गोल्ड और सिल्वर के दाम में कटौती देखी गई। इसके अलावा निवेशकों की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग भी एक बड़ा कारण रहा है।”
एक्सपर्ट्स को उम्मीद 75 से 80% गिरेगा का भाव
PACE 360 से जुड़े अमित गोयल कहते हैं, “चांदी की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत लुढ़ककर $121/oz पर आ सकती हैं।” एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले दो साल में चांदी का भाव $25/oz से $30/oz पर आ सकती हैं।”
(यह निवेश की सलाह नहीं है। चांदी की कीमतों में उतार और चढ़ाव के पीछे कई बड़ी वजहें होती हैं। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर चांदी को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।