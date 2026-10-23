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Silver Price Today: चांदी की कीमतों में भूचाल! एक दिन में 4200 से ज्यादा गिरे दाम, यूपी-बिहार में ये रहा रेट

By Sheetal
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मुख्य बातें

  • Silver Rate Today 23 October 2026: शुक्रवार 23 अक्टूबर को चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई
  • आज चांदी का दाम 4200 रुपये तक कम हो गया है

Silver Rate
Silver Rate: तीन दिनों में 9000 रुपये महंगी हुई चांदी

Silver Rate Today 23 October 2026: शुक्रवार 23 अक्टूबर को चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। आज चांदी का दाम 4200 रुपये तक कम हो गया है। घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी का भाव पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले 1.93 फीसदी गिरकर 1,96,510 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। वहीं, वायदा बाजार में भी चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगाई की चिंता और अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता के बीच निवेशक सतर्क हैं। अगर आप दिवाली, धनतेरस या शादी के लिए चांदी के गहने, सिक्के या बर्तन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा भाव जान लीजिए।

एक दिन में कितनी सस्ती हुई चांदी?

23 अक्टूबर को चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। घरेलू बाजार में चांदी का भाव 1.93 फीसदी टूटकर 1,96,510 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव सुबह 1.99 फीसदी गिरकर 1,96,390 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था। इस गिरावट से उन लोगों को राहत मिल सकती है, जो चांदी खरीदने के लिए कीमतें कम होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहने के कारण आगे भाव किस दिशा में जाएंगे, यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता।

देश के अलग-अलग शहरों में चांदी की कीमतों में अंतर देखने को मिलता है। 23 अक्टूबर को प्रमुख शहरों में चांदी के भाव इस प्रकार हैं। अलग-अलग शहरों में टैक्स, लोकल मार्केट और ज्वैलर के हिसाब से चांदी का अंतिम भाव अलग हो सकता है। चांदी के गहने या बर्तन खरीदते समय मेकिंग चार्ज भी जुड़ सकता है। इसलिए खरीदारी से पहले लोकल ज्वैलर से भी कीमतें जरूर चेक कर लें।

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दिल्ली में चांदी का भाव

दिल्ली में चांदी का भाव - 1,95,700 रुपये प्रति किलोग्राम

यूपी में चांदी का भाव

यूपी में चांदी का भाव - 1,95,900 रुपये प्रति किलोग्राम

बिहार में चांदी का भाव

बिहार में चांदी का भाव - 1,95,950 रुपये प्रति किलोग्राम

राजस्थान में चांदी का भाव

राजस्थान में चांदी का भाव - 1,95,750 रुपये प्रति किलोग्राम

दिल्ली में चांदी का भाव

दिल्ली में चांदी का भाव - 1,95,700 रुपये प्रति किलोग्राम

मुंबई में चांदी का भाव

मुंबई में चांदी का भाव - 1,95,940 रुपये प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु में चांदी का भाव

बेंगलुरु में चांदी का भाव - 1,96,090 रुपये प्रति किलोग्राम

कोलकाता में चांदी का भाव

कोलकाता में चांदी का भाव - 1,95,680 रुपये प्रति किलोग्राम

हैदराबाद में चांदी का भाव

हैदराबाद में चांदी का भाव - 1,96,250 रुपये प्रति किलोग्राम

चेन्नई में चांदी का भाव

चेन्नई में चांदी का भाव - 1,96,510 रुपये प्रति किलोग्राम

आखिर क्यों गिर रहे हैं चांदी के दाम?

चांदी की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार के घटनाक्रम का असर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा, निवेशकों की नजर अमेरिका के फेडरल रिजर्व की 27 और 28 अक्टूबर को होने वाली बैठक पर है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर होने वाले फैसले का असर डॉलर, बॉन्ड यील्ड और कीमती मेटल की मांग पर पड़ सकता है। इससे चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

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Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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