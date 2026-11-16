चांदी की कीमतों में फिर बड़ी गिरावट, 1 दिन में ₹6,567 हुई सस्ती; ₹1.70 लाख से नीचे आया भाव

मुख्य बातें

चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सोमवार को राहत भरी खबर आई। वायदा बाजार में चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का दिसंबर डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट 2% से ज्यादा टूटकर ₹1.70 लाख प्रति किलोग्राम के नीचे आ गया। कारोबार के दौरान चांदी की कीमत में एक ही दिन में ₹6,567 की कमी दर्ज की गई। चांदी की कीमतों में इस गिरावट के पीछे बाजार में निवेशकों की ओर से की गई बिकवाली को प्रमुख वजह बताया जा रहा है।

घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतों पर दबाव देखने को मिला। न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत 3.59% गिरकर 47.36 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इस गिरावट के बाद उन लोगों की नजरें चांदी के भाव पर टिक गई हैं, जो शादी-ब्याह के सीजन या निवेश के लिए चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं। आइए समझते हैं कि सोमवार को MCX पर चांदी का भाव कितना गिरा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या स्थिति रही।

MCX पर एक दिन में ₹6,567 सस्ती हुई चांदी

आपको बता दें कि सोमवार 16 नवंबर को MCX पर चांदी के दिसंबर डिलीवरी वाले वायदा कॉन्ट्रैक्ट में तेज गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान इसकी कीमत ₹6,567 घटकर ₹1,69,742 प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले कारोबारी स्तर के मुकाबले इसमें 2.19% की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान एक्सचेंज पर चांदी के कुल 17,090 लॉट का कारोबार हुआ।

चांदी की कीमतों में आई इस गिरावट का मतलब है कि एक किलोग्राम चांदी के वायदा भाव में एक ही कारोबारी सत्र के दौरान छह हजार रुपये से ज्यादा की कमी आई। हाल के दिनों में कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच यह गिरावट कमोडिटी बाजार के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रही।

क्यों गिर रहे हैं चांदी के दाम?

मार्केट एनालिस्टों के मुताबिक, चांदी की कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह निवेशकों और कारोबारियों की ओर से की गई बिकवाली रही। जब बाजार में बड़ी संख्या में निवेशक अपनी पोजिशन से बाहर निकलते हैं, तो कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कारोबारियों ने चांदी में अपनी पोजीशन कम की, जिससे वायदा बाजार में कीमत नीचे आ गई।

ध्यान देने वाली बात यह है कि चांदी की कीमतें केवल घरेलू मांग और सप्लाई से प्रभावित नहीं होतीं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव, डॉलर की चाल, ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें और निवेशकों की खरीद-बिक्री भी इसके भाव को प्रभावित करती हैं। इसलिए घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों में तेजी या गिरावट के पीछे कई कारण एक साथ काम कर सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी 3.59% टूटी

घरेलू बाजार की तरह विदेशी बाजार में भी चांदी की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली। न्यूयॉर्क के अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव 3.59% गिरकर 47.36 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आई इस गिरावट का असर घरेलू कमोडिटी बाजार की कारोबारी धारणा पर भी देखने को मिला। जब वैश्विक स्तर पर चांदी की कीमतें कमजोर होती हैं, तो भारतीय बाजार में भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि, रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट सहित दूसरे कारण घरेलू कीमतों को प्रभावित करते हैं।

चांदी खरीदने वालों के लिए क्या है इसका मतलब?

चांदी के भाव में एक दिन में ₹6,567 की गिरावट उन लोगों के लिए अहम है, जो आने वाले दिनों में खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं। खासकर शादी-ब्याह के सीजन में चांदी के गहने, सिक्के और अन्य सामान खरीदने वालों को कीमतों में बदलाव से फर्क पड़ सकता है। हालांकि, यहां एक बात समझना जरूरी है कि MCX पर कारोबार होने वाला भाव फ्यूचर मार्केट का भाव है। इसका मतलब यह नहीं है कि देश के हर शहर में सर्राफा बाजार में एक किलोग्राम चांदी इसी कीमत पर मिल रही है।

ज्वेलरी की दुकान पर चांदी खरीदने के लिए स्थानीय टैक्स, GST, मेकिंग चार्ज और विक्रेता के मार्जिन जैसे कारण भी कीमत को प्रभावित करते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर पता करना चाहिए।

क्या आगे भी जारी रह सकती है गिरावट?

सोमवार की गिरावट के बाद चांदी के बाजार में आगे की दिशा पर निवेशकों की नजर रहेगी। फिलहाल, उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, कीमतों में कमजोरी की प्रमुख वजह कारोबारियों की बिकवाली रही है। आने वाले सेशन में अंतरराष्ट्रीय बाजार का रुख, डॉलर की चाल और निवेशकों की पोजीशन में बदलाव चांदी की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं।

जो लोग निवेश के लिहाज से चांदी खरीदना चाहते हैं, उन्हें केवल एक दिन की गिरावट देखकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। चांदी में तेजी और गिरावट दोनों का जोखिम रहता है। इसलिए निवेश से पहले कीमतों के ट्रेंड और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है।

फिलहाल सोमवार की गिरावट ने चांदी को घरेलू वायदा बाजार में ₹1.70 लाख प्रति किलोग्राम के नीचे पहुंचा दिया है। अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले कारोबारी सत्रों में कीमतों में और कमजोरी आती है या निचले स्तरों पर खरीदारी लौटती है।