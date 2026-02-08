40% टूट गई चांदी, सोने के दाम में भी भारी गिरावट, अब आगे क्या करें निवेशक- समझें

संक्षेप: Gold Silver Price: सोना और चांदी की कीमतों में शुक्रवार, 7 फरवरी को तेज उछाल जरूर देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कीमती धातुएं अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई स्तर से काफी नीचे हैं।

Gold Silver Price: सोना और चांदी की कीमतों में शुक्रवार, 7 फरवरी को तेज उछाल जरूर देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कीमती धातुएं अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई स्तर से काफी नीचे हैं। MCX पर सोने का भाव अपने ऑल-टाइम हाई ₹1,93,096 (29 जनवरी) से करीब 23 फीसदी नीचे है। वहीं चांदी की कीमत भी अपने रिकॉर्ड स्तर ₹4,20,048 प्रति किलो से लगभग 40 फीसदी कम चल रही है। शुक्रवार को MCX गोल्ड अप्रैल फ्यूचर्स करीब 2 फीसदी चढ़कर ₹1,55,374 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि MCX सिल्वर मार्च फ्यूचर्स में करीब 3 फीसदी की तेजी आई और यह ₹2,50,300 प्रति किलो पर बंद हुआ। यह तेजी शॉर्ट कवरिंग और नए हेजिंग सौदों की वजह से आई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है डिटेल अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी कीमती धातुओं में जोरदार रिकवरी देखने को मिली। स्पॉट गोल्ड 3.9 फीसदी उछलकर $4,954.92 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले इसमें भारी गिरावट देखी गई थी। वहीं स्पॉट सिल्वर में और भी तेज उछाल आया और यह 8.6 फीसदी बढ़कर $77.33 प्रति औंस पर पहुंच गया। हालांकि, साप्ताहिक आधार पर चांदी अभी भी करीब 8.7 फीसदी की गिरावट की ओर बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में उतार-चढ़ाव जरूर है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता के बीच निवेशक फिर से सुरक्षित विकल्पों की ओर लौट रहे हैं।

तेजी की वजह इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर में कमजोरी मानी जा रही है। यूएस डॉलर इंडेक्स में 0.20 फीसदी की गिरावट आई, जिससे डॉलर में कीमत तय होने वाले सोने-चांदी अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए सस्ते हो गए। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने भी सोने को सपोर्ट दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल की महंगाई की उम्मीद घटकर 3.5 फीसदी पर आ गई है, जो जनवरी 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है। इससे बाजार को संकेत मिला है कि फेड आगे और रेट कट कर सकता है।