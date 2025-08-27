silver price surge by more than rs 4000 in 4 days gold rate also rose by around rs 2000 4 दिन में चांदी ₹4000 से अधिक उछली, सोने का भाव भी करीब ₹2000 चढ़ा, Business Hindi News - Hindustan
silver price surge by more than rs 4000 in 4 days gold rate also rose by around rs 2000

4 दिन में चांदी ₹4000 से अधिक उछली, सोने का भाव भी करीब ₹2000 चढ़ा

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 10:59 AM
Gold Silve Price Review: सोने-चांदी के भाव में पिछले चार कारोबारी दिनों में बंपर तेजी आई है। चार दिन में चांदी चार हजार से ऊपर चढ़ी है। जबकि, सोना इस अवधि में करीब 2000 रुपये उछल चुका है। आईबीजेए के आंकड़ों के मुताबिक 20 अगस्त को 24 कैरेट गोल्ड का भाव 98946 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 111194 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। इस लिहाज से सोना बिना जीएसटी 1938 रुपये उछल कर 100884 रुपये पर पहुंच गया। जबकि, चांदी सोने के मुकाबले दोगुनी से अधिक रफ्तार से उछल कर 115870 रुपये पर पहुंच गई।

सोने-चांदी में यह उछाल मुख्यत वैश्विक आर्थिक हालात और राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण आई है। नए सिरे से बढ़े तनाव और दुनिया भर में अस्थिरता ने निवेशकों को सुरक्षित समझी जाने वाली चीजों (Safe Haven) की ओर धकेला है। सोने के साथ-साथ चांदी को भी इसका फायदा मिल रहा है।

आज आईबीजेए गणेश चतुर्थी की छुट्टी के कारण रेट जारी नहीं करेगा। मंगलवार को 24 कैरेट सोना 404 रुपये महंगा होकर बिना जीएसटी 100884 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। 23 कैरेट गोल्ड के रेट में 337 रुपये की उछाल दर्ज की गई और बिना जीएसटी यह 100423 रुपये पर बंद हुआ।

22 कैरेट गोल्ड भी 92410 रुपये पर बंद हुआ। 18 कैरेट गोल्ड 297 रुपये चढ़कर 75663 रुपये पर पहुंच गया। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड की कीमत 59017 रुपये रही।

सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

इस साल सोना 25144 और चांदी 29853 रुपये हुई महंगी

सर्राफा बाजारों में इस साल सोना करीब 25144 रुपये और चांदी 29853 रुपये महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 24 को सोना 76045 रुपये प्रति 10 के रेट से खुला था और चांदी 85680 रुपये प्रति किलो से। इस दिन सोना 75740 रुपये पर बंद हुआ। चांदी भी 86017 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

