इतिहास रचने की तैयारी में चांदी! ₹2.40 लाख के पार जाएगी कीमत, ब्रोकरेज का अनुमान
Silver Price Outlook: अगर आप आने वाले समय में चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपको झटका लग सकता है। दरअसल, एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगले साल तक चांदी की कीमत दो लाख रुपये के पार पहुंच सकती है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MOFSL) ने अनुमान जताया है कि आने वाले सालों में चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कंपनी की ताजा रिपोर्ट 'सिल्वर 2030 - अभूतपूर्व वृद्धि' के मुताबिक, 2026 के अंत तक चांदी ₹2,40,000 प्रति किलोग्राम के स्तर को छू सकती है।
क्या है रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार, यह तेजी किसी सट्टा उछाल का नतीजा नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक बुल मार्केट है, जो मजबूत औद्योगिक मांग और निवेश की बढ़ती धारणा से प्रेरित है। MOFSL का कहना है कि चांदी इस समय एक ऐतिहासिक संरचनात्मक पुनर्मूल्यांकन से गुजर रही है। रिपोर्ट बताती है कि औद्योगिक उपयोग की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि आपूर्ति कई सालों से उस गति से नहीं बढ़ पा रही।
क्या है डिटेल
अक्टूबर 2025 में चांदी की कीमत 51.30 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गई। यह साल की शुरुआत से अब तक 70% की बढ़ोतरी है और पिछले 14 वर्षों का उच्चतम स्तर भी। रिपोर्ट के अनुसार, यह उछाल 1980 और 2011 जैसी सट्टा बढ़त नहीं है, बल्कि मजबूत मौलिक कारकों पर आधारित है।
औद्योगिक मांग बना रही नई ऊंचाई
वर्तमान में औद्योगिक मांग कुल चांदी की खपत का 59% हिस्सा है, और पिछले सात वर्षों से लगातार आपूर्ति घाटा बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर चांदी की आपूर्ति लगभग 31,000 टन है, जबकि मांग करीब 35,700 टन तक पहुंच चुकी है। यानी लगभग 3,655 टन की कमी। यह कमी 2025 तक बनी रहने की उम्मीद है, जिससे बाजार में भौतिक चांदी की उपलब्धता सीमित रहेगी और कीमतों को मजबूती मिलेगी। MOFSL के अनुसार, औद्योगिक खपत 2025 में 700 मिलियन औंस से अधिक हो जाएगी, जिसमें सबसे बड़ा योगदान सोलर, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से आएगा। सोलर फोटोवोल्टिक उद्योग अकेले हर साल 200 मिलियन औंस से अधिक चांदी का उपयोग करता है, जो 2030 तक 450 मिलियन औंस तक बढ़ सकता है। हर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) में 25 से 50 ग्राम चांदी की आवश्यकता होती है। 2025 तक वैश्विक ईवी उत्पादन 1.4 करोड़ यूनिट्स तक पहुंचने का अनुमान है। इसके साथ ही, ग्लोबल इन्वेंटरीज में भारी गिरावट देखने को मिली है। LBMA वॉल्ट होल्डिंग्स 2020 से अब तक 31% घट चुकी हैं, जिससे आपूर्ति पर और दबाव बढ़ गया है।