इतिहास रचने की तैयारी में चांदी! ₹2.40 लाख के पार जाएगी कीमत, ब्रोकरेज का अनुमान

Silver Price Outlook: अगर आप आने वाले समय में चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपको झटका लग सकता है। दरअसल, एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगले साल तक चांदी की कीमत दो लाख रुपये के पार पहुंच सकती है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MOFSL) ने अनुमान जताया है कि आने वाले सालों में चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कंपनी की ताजा रिपोर्ट 'सिल्वर 2030 - अभूतपूर्व वृद्धि' के मुताबिक, 2026 के अंत तक चांदी ₹2,40,000 प्रति किलोग्राम के स्तर को छू सकती है।

क्या है रिपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार, यह तेजी किसी सट्टा उछाल का नतीजा नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक बुल मार्केट है, जो मजबूत औद्योगिक मांग और निवेश की बढ़ती धारणा से प्रेरित है। MOFSL का कहना है कि चांदी इस समय एक ऐतिहासिक संरचनात्मक पुनर्मूल्यांकन से गुजर रही है। रिपोर्ट बताती है कि औद्योगिक उपयोग की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि आपूर्ति कई सालों से उस गति से नहीं बढ़ पा रही।

क्या है डिटेल अक्टूबर 2025 में चांदी की कीमत 51.30 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गई। यह साल की शुरुआत से अब तक 70% की बढ़ोतरी है और पिछले 14 वर्षों का उच्चतम स्तर भी। रिपोर्ट के अनुसार, यह उछाल 1980 और 2011 जैसी सट्टा बढ़त नहीं है, बल्कि मजबूत मौलिक कारकों पर आधारित है।