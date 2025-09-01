चांदी 11 साल के हाई पर, एक झटके में 5678 रुपये उछलने के ये हैं 2 कारण

Silver Price Today: आज, 1 सितंबर 2025 को चांदी के भाव में अचानक तेज उछाल मुख्यतः दो कारणों से देखने को मिला। पहला भारतीय रुपये की डॉलर के मुकाबले तेज कमजोरी और दूसरा वैश्विक बाजार में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद।

Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आज चांदी की कीमत में 2.2% की तेजी आई है और यह $40.56 प्रति औंस पर पहुंच गई है। यह सितंबर 2011 के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। वहीं, घरेलू सर्राफा बाजारों में आज चांदी एक झटके में 5678 रुपये महंगी हो गई। आज चांदी बिना जीएसटी के 123250 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में चांदी 126947 रुपये किलो हो गई है। आइबीजेए के मुताबिक शुक्रवार को चांदी बिना जीएसटी 117572 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। इस साल चांदी 37233 रुपये महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 24 को चांदी 86017 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

चांदी के उछाल के कारण आज, 1 सितंबर 2025 को चांदी के भाव में अचानक तेज उछाल मुख्यतः दो कारणों से देखने को मिला। पहला भारतीय रुपये की डॉलर के मुकाबले तेज कमजोरी और दूसरा वैश्विक बाजार में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। इसके अलावा औद्योगिक मांग, वैश्विक तनाव और सप्लाई-डिमांड गैप भी इसमें योगदान देते हैं।

बैंक छुट्टी का बाजार पर असर KCM Trade के मुख्य बाजार विश्लेषक टिम वॉटरर के अनुसार, अमेरिका में बैंक छुट्टी की वजह से बाजार में लेनदेन कम हुआ है, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर आज रुपये की कीमत गिरकर ₹88.30 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। जब रुपये की अंतरराष्ट्रीय कीमत कम होती है, तो सोना-चांदी का आयात महंगा हो जाता है। इससे घरेलू बाजार में भाव ऊपर जाते हैं।

वैश्विक बाजार में ब्याज दरों पर अनुमान अमेरिका में महंगाई के ताजा आंकड़े अनुमान के अनुसार आए हैं, जिससे सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना बनी है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से निवेशक सेफ हेवन एसेट्स जैसे चांदी में निवेश की ओर बढ़ते हैं, जिससे मांग और भाव दोनों में वृद्धि होती है।

अन्य कारक जिओ पॉलिटिकल तनाव, इंडस्ट्रील डिमांड, और लगातार सप्लाई कम रहने की वजह भी चांदी के तेज भाव में योगदान करती है। भारत में त्योहार एवं शादियों का सीजन भी मांग बढ़ाने में असर डालता है।