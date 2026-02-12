₹157000 सस्ती हो गई है चांदी, अब आगे फिर से ₹3 लाख के पार जाएगा भाव- एक्सपर्ट की राय

संक्षेप: Silver Price: एमसीएक्स (MCX) पर चांदी की कीमतों में हाल के दिनों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। जनवरी के आखिर में आई ऐतिहासिक गिरावट के बाद अब दाम कुछ संभलते नजर आ रहे हैं।

Silver Price: एमसीएक्स (MCX) पर चांदी की कीमतों में हाल के दिनों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। जनवरी के आखिर में आई ऐतिहासिक गिरावट के बाद अब दाम कुछ संभलते नजर आ रहे हैं। मार्च डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट ने लगातार आठ कारोबारी सत्रों में करीब ₹37,213 प्रति किलो की रिकवरी करते हुए ₹2,63,018 का स्तर छू लिया। हालांकि, यह उछाल राहत जरूर देता है, लेकिन कीमतें अब भी 29 जनवरी को बने रिकॉर्ड ₹4,20,048 प्रति किलो से लगभग ₹1,57,000 नीचे हैं। यानी बाजार में अभी भी अस्थिरता बनी हुई है और निवेशकों की नजर हर छोटे संकेत पर टिकी है।

क्या है डिटेल दरअसल, 2025 में चांदी ने शानदार रैली दिखाई थी और MCX पर करीब 170% तक चढ़ गई थी। इस तेजी के पीछे सुरक्षित निवेश (सेफ हेवन) की मांग, अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, औद्योगिक मांग में बढ़ोतरी और भारी सट्टेबाजी जैसी वजहें थीं। चांदी का बाजार सोने की तुलना में छोटा होता है, इसलिए इसमें उतार-चढ़ाव ज्यादा तेज रहता है। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। भू-राजनीतिक तनाव में कमी, मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था और फेड चेयर के रूप में केविन वॉर्श के नामांकन की खबरों ने डॉलर को मजबूत किया है, जिससे डॉलर आधारित कमोडिटी महंगी हो जाती हैं।

अमेरिका के ताजा जॉब्स डेटा ने भी बाजार को मिश्रित संकेत दिए हैं। जनवरी में 1.30 लाख नई नौकरियां जुड़ीं, जो अनुमान से ज्यादा थीं, जबकि बेरोजगारी दर घटकर 4.3% पर आ गई। हालांकि, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने 2025 के कुल जॉब्स आंकड़ों में बड़ा संशोधन करते हुए बताया कि पूरे साल में सिर्फ 1.81 लाख नौकरियां जुड़ीं, जो पहले बताए गए 5.84 लाख से काफी कम हैं। इन आंकड़ों ने निवेशकों के मन में ब्याज दरों को लेकर नई अटकलें पैदा कर दी हैं, जिसका असर सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं पर भी पड़ रहा है।