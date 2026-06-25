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आज 11300 रुपये टूटी चांदी, 3 दिन में सोने के भाव 7500 रुपये गिरे, चेक करें लेटेस्ट रेट

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • एमसीएक्स गोल्ड 1478 रुपये सस्ता होकर 140700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया
  • &nbsp;चांदी 210737 रुपये किलो पर आ गई है
  • आज पिछले बंद भाव के मुकाबले चांदी के भाव 11298 रुपये गिरे हैं
  • इसको लेकर 3 दिन में चांदी 21728 रुपये सस्ती हुई है
आज 11300 रुपये टूटी चांदी, 3 दिन में सोने के भाव 7500 रुपये गिरे, चेक करें लेटेस्ट रेट

MCX Gold Silver Rates: आज गुरुवार को एमसीएक्स गोल्ड 1478 रुपये सस्ता होकर 140700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। 3 दिन में सोने का भाव 7482 रुपये प्रति 10 ग्रााम गिरा है। दूसरी ओर एमसीएक्स पर चांदी 210737 रुपये किलो पर आ गई है। आज पिछले बंद भाव के मुकाबले चांदी के भाव 11298 रुपये गिरे हैं। इसको लेकर 3 दिन में चांदी 21728 रुपये सस्ती हुई है।

52396 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमत हुई आधी

एमसीएक्स के आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक 52396 रुपये तक सस्ता हो चुका है।वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 209311 रुपये सस्ता हो चुका है। यानी ऑल टाइम हाई से चांदी के दाम करीब आधे हो गए हैं।

बता दें अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना और डॉलर के मजबूत होने के कारण सोने की तीन साल से चली आ रही तेजी पर ब्रेक लग गया है। सोने की कीमत 4,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर से नीचे आ गई है। इंटरनेशनल मार्केट में बुधवार को सोने के दाम 3.8% तक टूटकर 3,960 डॉलर प्रति औंस से भी नीचे चला गया। वहीं चांदी भी दिसंबर के बाद पहली बार 60 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गई।

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सोने के भाव में गिरावट के 5 कारण

कारण नंबर 1: अमेरिकी डॉलर में इस हफ्ते लगभग 1% की मजबूती आई है, जिससे डॉलर में तय होने वाली कीमती धातुएं दूसरी मुद्राओं के खरीदारों के लिए महंगी हो गई हैं।

कारण नंबर 2: फेडरल रिजर्व चेयरमैन केविन वार्श के मुद्रास्फीति पर फोकस ने केंद्रीय बैंक के और अधिक कड़े रुख अपनाने की संभावनाओं को मजबूत किया है। इससे डॉलर को बढ़ावा मिला है, जो सोने के लिए एक बाधा बन गया है।

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कारण नंबर 3: सोने की गिरावट के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स में अमेरिका-ईरान युद्ध भी शामिल है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया है और ब्याज दर बढ़ोतरी की संभावना बढ़ा दी है। इससे सोना ट्रेजरी बॉन्ड जैसी यील्ड देने वाली संपत्तियों की तुलना में कम आकर्षक हो गया है।

कारण नंबर 4: कई बड़े बैंकों ने सोने के अपने पूर्वानुमान घटा दिए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अपने पूर्वानुमान से 500 डॉलर काट दिए हैं और अब उसे साल के अंत तक सोना 4,900 डॉलर प्रति औंस पर रहने की उम्मीद है। वहीं डॉयचे बैंक ने अपनी चौथी तिमाही की कीमत का अनुमान 17% घटा दिया है।

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कारण नंबर 5: सोने से जुड़े एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) से लगातार बिकवाली हो रही है। चीन में, न्यूयॉर्क के कोमेक्स कीमतों की तुलना में सोने की ऑनशोर डिस्काउंट बताती है कि आयात बाजार के लिए समर्थन नहीं होगा।

तीन साल का शानदार प्रदर्शन और फिर गिरावट

पिछले तीन सालों में सोने ने हर साल डबल डिजिट में रिटर्न दिया था और इसकी कीमत दोगुने से अधिक हो गई थी। जनवरी के अंत में यह तेजी रुक गई, जब सोना 5,600 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंच गया था। जून तक यह अपने पिछले हाई से 20% से अधिक नीचे गिर गया है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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