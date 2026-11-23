मुख्य बातें

Gold Silver Price Crash: सोने और चांदी में निवेश करने वालों के लिए अमेरिकी बाजार से बड़ी खबर आई है। शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। चांदी एक ही कारोबारी सत्र में करीब 4% टूट गई, जबकि सोने का भाव भी 2.38% नीचे आ गया। इस गिरावट के साथ सोना सितंबर 2025 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया।

आमतौर पर शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशक सोने और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं। लेकिन, इस बार तस्वीर कुछ अलग रही। अमेरिकी शेयर बाजार में भारी बिकवाली, वैश्विक आर्थिक विकास को लेकर चिंता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका ने कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा दिया।

बाजार में हालात ऐसे रहे कि कमजोर अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट भी सोने-चांदी को संभाल नहीं पाई। निवेशकों ने जोखिम कम करने के लिए कीमती धातुओं समेत कई एसेट्स में अपनी होल्डिंग घटाई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितना गिरा सोना और चांदी?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार शाम 5 बजे (अमेरिकी समय) तक सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

किटको (Kitco) के आंकड़ों के मुताबिक:

कीमती धातु कीमत गिरावट स्पॉट गोल्ड 3,537.90 डॉलर प्रति औंस 2.38% स्पॉट सिल्वर 41.120 डॉलर प्रति औंस 3.83%

कारोबार के दौरान सोने की कीमत गिरकर 3,502.93 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई। वहीं, चांदी ने 40.660 डॉलर प्रति औंस का निचला स्तर छुआ। इस गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। अब बाजार की नजर इस बात पर है कि यह बिकवाली केवल कुछ समय के लिए है या फिर आने वाले दिनों में भी सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।

1- अमेरिकी शेयर बाजार में भारी बिकवाली से बढ़ा दबाव

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी शेयर बाजार में आई तेज बिकवाली रही। खासतौर पर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों के शेयरों में निवेशकों ने मुनाफावसूली की। निवेशकों के बीच यह चिंता बढ़ रही है कि AI कंपनियों पर हो रहा भारी खर्च भविष्य में उतना रिटर्न दे भी पाएगा या नहीं। इसी वजह से टेक्नोलॉजी शेयरों में दबाव देखने को मिला। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार के प्रमुख इंडेक्स में गिरावट का आंकड़ा काफी बड़ा रहा।

S&P 500:- 3.70% गिरकर 6,910.39 पर बंद हुआ।

3.70% गिरकर 6,910.39 पर बंद हुआ। Nasdaq Composite:- 5.28% टूटकर 22,617.73 पर आ गया।

5.28% टूटकर 22,617.73 पर आ गया। Dow Jones:- 949.73 अंक यानी 1.93% गिरकर 48,147.33 पर बंद हुआ।

इस गिरावट के साथ S&P 500 अपने 6 अक्टूबर के रिकॉर्ड हाई से 10% से ज्यादा नीचे आ गया और करेक्शन के दायरे में पहुंच गया। जब शेयर बाजार में इस तरह बिकवाली होती है तो निवेशक कई बार नुकसान की भरपाई या नकदी जुटाने के लिए सोने-चांदी जैसी दूसरी संपत्तियां भी बेचने लगते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला।

2- अमेरिकी फेड के ब्याज दर बढ़ाने की आशंका

सोने और चांदी पर दबाव की दूसरी बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता है। फेडरल रिजर्व की अक्टूबर बैठक के मिनट्स से संकेत मिला था कि लगभग सभी नीति निर्माता आगे ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में थे। इसकी प्रमुख वजह अमेरिका में महंगाई का लगातार ऊंचा बने रहना है।

बाजार में दिसंबर की बैठक में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। हालांकि, 50 बेसिस पॉइंट की बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कमजोर हुई थी। इसका असर सोने की कीमतों पर पड़ता है। दरअसल, सोना कोई ब्याज नहीं देता। ऐसे में जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशकों के लिए बॉन्ड और ब्याज देने वाले दूसरे निवेश विकल्प ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। इससे सोने की मांग पर दबाव आ सकता है।

हालांकि, शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड में भी कमजोरी देखने को मिली। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड घटकर करीब 4.94% और 2 साल की यील्ड लगभग 4.65% पर आ गई। आमतौर पर डॉलर और बॉन्ड यील्ड में गिरावट सोने के लिए सकारात्मक मानी जाती है, लेकिन इस बार बाजार में बिकवाली का दबाव इतना ज्यादा था कि इन संकेतों का फायदा नहीं मिला।

3- चांदी पर सोने से ज्यादा दबाव क्यों पड़ा?

इस गिरावट में चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा टूटी। इसकी एक बड़ी वजह चांदी का दोहरा इस्तेमाल है। सोने को मुख्य रूप से निवेश और सुरक्षित संपत्ति के तौर पर देखा जाता है, जबकि चांदी का इस्तेमाल निवेश के अलावा कई औद्योगिक क्षेत्रों में भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मैन्युफैक्चरिंग और कई अन्य उद्योगों में चांदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका बढ़ती है, तो औद्योगिक डिमांड घटने का डर भी पैदा होता है। इसका सीधा असर चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है।

अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों में गिरावट और औद्योगिक डिमांड को लेकर बढ़ती चिंताओं ने चांदी की बिकवाली को और तेज कर दिया। यही वजह रही कि शुक्रवार को चांदी में करीब 4% की गिरावट आई, जबकि सोना 2.38% टूटा।

4- भू-राजनीतिक तनाव भी नहीं संभाल पाए सोने की कीमत

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जारी तनाव के बावजूद सोने की कीमतों को इस बार कोई खास सहारा नहीं मिला। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर जोखिम और व्यापारिक जहाजों पर हमलों जैसी घटनाओं से वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने की खरीदारी बढ़ाते हैं। लेकिन इस बार ब्याज दरों, आर्थिक विकास और शेयर बाजार में भारी बिकवाली की चिंताएं निवेशकों पर ज्यादा हावी रहीं। नतीजतन, भू-राजनीतिक तनाव भी सोने और चांदी की गिरावट को रोकने में नाकाम रहा।

आगे सोने और चांदी की कीमतों में क्या होगा?

अब निवेशकों की नजर अमेरिका के आगामी आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के बयानों पर रहेगी। इनसे यह संकेत मिलेगा कि आने वाले समय में ब्याज दरों को लेकर केंद्रीय बैंक का रुख क्या रह सकता है।

अगर महंगाई के आंकड़े मजबूत रहते हैं और फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत देता है, तो सोने पर दबाव बना रह सकता है। दूसरी ओर वैश्विक आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी होने और औद्योगिक मांग घटने की आशंका चांदी के लिए चुनौती बनी रह सकती है। फिलहाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोने-चांदी में आई गिरावट केवल निवेशकों की तात्कालिक बिकवाली का नतीजा है या फिर बाजार इन धातुओं को लेकर अपनी रणनीति बदल रहा है।