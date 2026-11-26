मुख्य बातें

Silver Price: चांदी की कीमतों में पिछले कुछ समय से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अपने रिकॉर्ड हाई से चांदी करीब 67% तक टूट चुकी है। हालांकि, इस भारी गिरावट के बीच अब चांदी की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्रोकरेज फर्म PL कैपिटल का मानना है कि चांदी अपने निचले स्तर के करीब पहुंच सकती है और यहां से धीरे-धीरे रिकवरी देखने को मिल सकती है। फर्म के मुताबिक, अमेरिकी ब्याज दरों में आगे बढ़ोतरी की आशंका, दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट और सिल्वर ETF से लगातार पैसा निकलने के कारण चांदी पर दबाव बना हुआ है। हालांकि, तकनीकी संकेत बता रहे हैं कि कीमतों में गिरावट की रफ्तार अब धीमी पड़ सकती है।

रिकॉर्ड हाई से 67% तक टूट चुकी है चांदी कॉमेक्स पर चांदी ने 29 जनवरी 2026 को करीब 121.60 डॉलर प्रति औंस का रिकॉर्ड स्तर छुआ था। लेकिन इसके बाद कीमतों में तेज गिरावट आई और इस सप्ताह चांदी करीब 39.50 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई। इस तरह चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से करीब दो-तिहाई तक नीचे आ चुकी है। PL कैपिटल के अनुसार, आधुनिक इतिहास में यह चांदी की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट में से एक है। इससे पहले 1980 में भी चांदी में ऐसी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी।

37 से 39.50 डॉलर का स्तर अहम PL कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि चांदी के चार्ट पर एक खास तकनीकी पैटर्न बन रहा है। इसे हार्मोनिक एबीसीडी पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न के संकेतों के मुताबिक, 37 से 39.50 डॉलर प्रति औंस का स्तर चांदी के लिए अहम सपोर्ट जोन बन सकता है। इसका मतलब है कि इस स्तर पर पहुंचने के बाद कीमतों में गिरावट रुक सकती है और कुछ समय तक स्थिरता देखने को मिल सकती है। इसके अलावा, चांदी के मोमेंटम इंडिकेटर्स भी कमजोरी कम होने के शुरुआती संकेत दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कीमतों में गिरावट के बावजूद RSI में पहले के मुकाबले बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। इससे संकेत मिलता है कि बिकवाली का दबाव धीरे-धीरे कम हो सकता है।

कब पलटेगा चांदी की कीमतों में गिरावट का रुख? PL Capital के मुताबिक, चांदी में तेजी लौटने के संकेत मिलने के लिए अभी कुछ और समय इंतजार करना होगा। इसके लिए लगातार दो हफ्तों तक चांदी की कीमतों में बढ़त और 37 से 39.50 डॉलर के सपोर्ट जोन के ऊपर टिके रहना अहम होगा। अगर चांदी इस स्तर को बनाए रखती है, तो आगे रिकवरी की संभावना बढ़ सकती है। वहीं, अगर कीमतें इस सपोर्ट जोन से नीचे जाती हैं, तो बाजार में फिर से दबाव देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ 43 डॉलर का स्तर पहला अहम पड़ाव हो सकता है। इसके बाद 46 से 47 डॉलर और फिर 51 डॉलर का स्तर देखने को मिल सकता है।