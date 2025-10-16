Hindustan Hindi News
चांदी की अकड़ हुई ढीली पर सोना फिर नई ऊंचाई पर, धनतेरस-दिवाली पर खरीदें या नहीं

संक्षेप: Gold Silver Price 16 October: धनतेरस-दिवाली से पहले सोने के तेवर तो अभी भी गरम हैं, लेकिन चांदी अकड़ कुछ ढीली हुई है। 24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 131064 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 175975 रुपये प्रति किलो पर आ गई है।

Thu, 16 Oct 2025 12:34 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Price 16 October: धनतेरस-दिवाली से पहले सोने के तेवर तो अभी भी गरम हैं, लेकिन चांदी अकड़ कुछ ढीली हुई है। MCX के बाद आज सर्राफा मार्केट में भी सोना नए ऑल टाइम हाई पर है। 24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 131064 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 175975 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। अब अक्टूबर में सोना 11898 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 28416 रुपये का उछाल आया।

आइबीजेए के मुताबिक बुधवार 15 अक्टूबर को 24 कैरेट सोना बिना जीएसटी 126714 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी भी बिना जीएसटी 174000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज सोना 533 रुपये बढ़कर 126792 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला और चांदी 3150 रुपये प्रति किलो सस्ती होकर 170850 रुपये पर खुली।

आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 530 रुपये महंगा होकर 126737 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 130539 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 488 रुपये उछल कर 116558 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 120054 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 399 रुपये की उछाल के साथ 95435 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 98298 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड भी 312 रुपये महंगा होकर 74440 रुपये पर खुला और अब जीएसटी समेत 76673 रुपये पर पहुंच गया है।

इस धनतेरस-दिवाली पर सोना खरीदें या नहीं

अगर आप निवेश के मकसद से खरीदारी कर रहे हैं, तो कुछ एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगले कुछ समय में आने वाले संभावित करेक्शन (गिरावट) का इंतजार करना बेहतर रहेगा। वहीं, अगर आप दिवाली जैसे शुभ अवसर पर रीति-रिवाज के तौर पर सोना खरीदना चाहते हैं, तो ज्यादा समय न देखें। दिवाली से ठीक पहले कई ज्वैलर्स विशेष ऑफर भी देते हैं।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

