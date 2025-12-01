Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़silver jumped by rs 9381 in one stroke gold price rose by rs 2011
चांदी एक झटके में 9381 रुपये उछली, सोना भाव 2011 रुपये चढ़ा

चांदी एक झटके में 9381 रुपये उछली, सोना भाव 2011 रुपये चढ़ा

संक्षेप:

एक झटके में चांदी 9381 रुपये उछल गई और सोना 2011 रुपये महंगा हो गया। 22 कैरेट सोना आज जीएसटी समेत 121929 रुपये और 18 कैरेट 99345 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। आज 24 कैरेट सोने का भाव भी 2011 रुपये महंगा होकर बिना जीएसटी 128602 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है।

Mon, 1 Dec 2025 12:24 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Gold Silver Price 1 Dec.: सर्राफा बाजारों में आज सोमवार 1 दिसंबर को सोने और चांदी के भाव में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। एक झटके में चांदी 9381 रुपये उछल गई और सोना 2011 रुपये महंगा हो गया। 22 कैरेट सोना आज जीएसटी समेत 121929 रुपये और 18 कैरेट 99345 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। आज 24 कैरेट सोने का भाव भी 2011 रुपये महंगा होकर बिना जीएसटी 128602 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्यों उछली चांदी

इस साल चांदी की कीमत दोगुनी हो चुकी है और लगातार छह सत्रों से इसके दाम बढ़ रहे हैं। मुख्य वजह सप्लाई और मांग के बीच बढ़ता अंतर है। इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर पैनलों, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर और मेडिकल उपकरणों में चांदी के बढ़ते इस्तेमाल ने निर्माताओं को सुरक्षित आपूर्ति के लिए प्रेरित किया है।

सर्राफा बाजारों में भाव

अब जीएसटी समेत 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 132460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 178952 रुपये प्रति किलो पर है। आज यह बिना जीएसटी 173740 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली। शुक्रवार को चांदी बिना जीएसटी 164359 रुपये प्रति किलो और सोना बिना जीएसटी 126591 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 130874 से केवल 2272 रुपये सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 178100 से अब केवल 4360 रुपये रह गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 2003 रुपये महंगा होकर 126084 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 131929 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1842 रुपये चढ़कर 117799 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 121332 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 1509 रुपये की तेजी के साथ 96452 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 99345 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 1176 रुपये टूटा है। आज यह 75232 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 77488 रुपये पर है।

इस साल सोना 52862 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 87723 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gold Silver Rate Bullion Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।