चांदी काट रही गदर, अब ₹2.50 लाख पर नजर, आज ₹2.13 लाख के पार

संक्षेप: चांदी के मार्च फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सुबह लगभग 9:15 बजे 2.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,13,412 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। इससे पहले, सत्र के दौरान यह 2,13,844 रुपये प्रति किलोग्राम के अपने नए ऑल टाइम हाई को छू चुका था।

चांदी आज भी गदर काट रही है। चांदी की कीमतों ने आज सोमवार को एक नया इतिहास रच दिया है। अमेरिकी ब्याज दरों में और कटौती की संभावना तथा निवेशकों के पनाहगार परिसंपत्तियों में रुचि बने रहने से चांदी और सोने समेत सभी कीमती धातुओं में तेजी देखी गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर, चांदी के मार्च फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सुबह लगभग 9:15 बजे 2.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,13,412 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। इससे पहले, सत्र के दौरान यह 2,13,844 रुपये प्रति किलोग्राम के अपने नए ऑल टाइम हाई को छू चुका था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोने के फरवरी फ्यूचर्स भी 0.77 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,35,224 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मजबूत बने हुए थे। कई एक्सपर्ट्स ने संभावना जतााई है कि चांदी बहुत जल्द 2.50 लाख रुपये प्रति किलो का स्तर भी छू लेगी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हालात अंतरराष्ट्रीय बाजार में, स्पॉट सिल्वर 2.7 प्रतिशत की छलांग लगाकर 69.23 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के ऐतिहासिक उच्चस्तर पर पहुंच गई। स्पॉट गोल्ड 1.2 प्रतिशत बढ़कर 4,391.92 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर आ गया।

अन्य कीमती धातुओं में भी उछाल यह रैली अन्य कीमती धातुओं में भी दिखी। प्लैटिनम 4.1 प्रतिशत उछलकर 2,054.25 अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जो 17 वर्षों से अधिक समय का उच्चतम स्तर है। वहीं, पैलेडियम 4 प्रतिशत बढ़त के साथ 1,781.32 अमेरिकी डॉलर पर आ गया, जो लगभग तीन वर्ष का सबसे ऊँचा स्तर है।

चांदी सोने से आगे चांदी ने वर्ष की शुरुआत से अब तक 138 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़त दर्ज की है, जो सोने के प्रदर्शन से काफी बेहतर है। इस तेज उछाल को मजबूत निवेश और लगातार बने रहने वाली आपूर्ति की कमी का समर्थन मिल रहा है, जिससे बाजार में कसाव बना हुआ है।