Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़silver is witnessing a massive surge crossing rs 2 13 lakh today with eyes now set on rs 2 50 lakh
चांदी काट रही गदर, अब ₹2.50 लाख पर नजर, आज ₹2.13 लाख के पार

चांदी काट रही गदर, अब ₹2.50 लाख पर नजर, आज ₹2.13 लाख के पार

संक्षेप:

चांदी के मार्च फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सुबह लगभग 9:15 बजे 2.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,13,412 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। इससे पहले, सत्र के दौरान यह 2,13,844 रुपये प्रति किलोग्राम के अपने नए ऑल टाइम हाई को छू चुका था। 

Dec 22, 2025 09:59 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

चांदी आज भी गदर काट रही है। चांदी की कीमतों ने आज सोमवार को एक नया इतिहास रच दिया है। अमेरिकी ब्याज दरों में और कटौती की संभावना तथा निवेशकों के पनाहगार परिसंपत्तियों में रुचि बने रहने से चांदी और सोने समेत सभी कीमती धातुओं में तेजी देखी गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर, चांदी के मार्च फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सुबह लगभग 9:15 बजे 2.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,13,412 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। इससे पहले, सत्र के दौरान यह 2,13,844 रुपये प्रति किलोग्राम के अपने नए ऑल टाइम हाई को छू चुका था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोने के फरवरी फ्यूचर्स भी 0.77 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,35,224 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मजबूत बने हुए थे। कई एक्सपर्ट्स ने संभावना जतााई है कि चांदी बहुत जल्द 2.50 लाख रुपये प्रति किलो का स्तर भी छू लेगी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हालात

अंतरराष्ट्रीय बाजार में, स्पॉट सिल्वर 2.7 प्रतिशत की छलांग लगाकर 69.23 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के ऐतिहासिक उच्चस्तर पर पहुंच गई। स्पॉट गोल्ड 1.2 प्रतिशत बढ़कर 4,391.92 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर आ गया।

अन्य कीमती धातुओं में भी उछाल

यह रैली अन्य कीमती धातुओं में भी दिखी। प्लैटिनम 4.1 प्रतिशत उछलकर 2,054.25 अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जो 17 वर्षों से अधिक समय का उच्चतम स्तर है। वहीं, पैलेडियम 4 प्रतिशत बढ़त के साथ 1,781.32 अमेरिकी डॉलर पर आ गया, जो लगभग तीन वर्ष का सबसे ऊँचा स्तर है।

चांदी सोने से आगे

चांदी ने वर्ष की शुरुआत से अब तक 138 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़त दर्ज की है, जो सोने के प्रदर्शन से काफी बेहतर है। इस तेज उछाल को मजबूत निवेश और लगातार बने रहने वाली आपूर्ति की कमी का समर्थन मिल रहा है, जिससे बाजार में कसाव बना हुआ है।

क्यों उछल रही चांदी

इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई और सौर ऊर्जा जैसे उद्योगों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि चांदी की औद्योगिक मांग अभी और बढ़ने वाली है। हालंकि, घरेलू खरीद या निवेश की नजर से देखें, तो यह भी साफ है कि चांदी के दाम में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Business News silver mcx Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।