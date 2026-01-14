Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़silver is heading towards rs 3 lakh per kg surging by 10800 on mcx to reach rs 286100
चांदी चली ₹3 लाख की ओर, MCX पर ₹10800 उछल कर ₹286100 पर पहुंची

चांदी चली ₹3 लाख की ओर, MCX पर ₹10800 उछल कर ₹286100 पर पहुंची

संक्षेप:

Silver Price Today: 14 जनवरी की सुबह के सत्र में, MCX पर चांदी की कीमतें 10,800 रुपये बढ़कर 2,86,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं, जबकि इससे पिछले दिन का बंद भाव 2,75,300 रुपये था। यानी अब चांदी 3 लाख रुपये प्रति क्रिलोग्राम की ओर कदम बढ़ा चुकी है।

Jan 14, 2026 09:52 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Silver Price Today: चांदी की कीमतें आज भी तेजी के रास्ते पर बनी हुई हैं। बुधवार, 14 जनवरी, 2026 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी ने 4% तक की बढ़त दर्ज की। भू-राजनीतिक तनावों में वृद्धि और सुरक्षित निवेश (सेफ-हेवन) की बढ़ती मांग ने इस उछाल को बढ़ावा दिया है। पिछले साल तेज रैली के बाद इससे 2026 की मजबूत शुरुआत हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

14 जनवरी की सुबह के सत्र में, MCX पर चांदी की कीमतें 10,800 रुपये बढ़कर 2,86,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं, जबकि इससे पिछले दिन का बंद भाव 2,75,300 रुपये था। यानी अब चांदी 3 लाख रुपये प्रति क्रिलोग्राम की ओर कदम बढ़ा चुकी है।

क्यों उछल रही चांदी

ब्लूमबर्ग के मुताबिक सुरक्षित निवेश की मांग को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने, ग्रीनलैंड को लेने की उनकी नई धमकियों और ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शनों से भी मदद मिली है, जिससे वहां की इस्लामी सरकार गिर सकती है।

सोना $5,000 और चांदी $100 प्रति औंस तक पहुंचने का अनुमान

सिटीग्रुप इंक. के एनालिस्टों ने अगले तीन महीनों में सोने और चांदी के लिए अपने पूर्वानुमान को क्रमशः $5,000 प्रति औंस और $100 प्रति औंस तक बढ़ा दिया है।

इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट के ग्लोबल मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट डेविड चाओ ने कहा कि "महंगाई या वित्तीय अस्थिरता के खिलाफ बचाव" के तौर पर सोने और चांदी की मांग इस साल भी जारी रहनी चाहिए, हालांकि 2025 जितनी मजबूत बढ़त की संभावना नहीं है। "हाल की जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के कारण इस साल सोना चांदी से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।"

2025 में चांदी की रफ्तार सोने से भी तेज रही

पिछले साल चांदी ने सोने को पीछे छोड़ दिया था, अक्टूबर में शॉर्ट स्क्वीज और लंदन में लगातार सप्लाई की कमी के कारण इसमें लगभग 150% की बढ़ोतरी हुई थी। ट्रेडर अमेरिकी सेक्शन 232 जांच के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, जिससे चांदी पर टैरिफ लग सकता है। संभावित टैक्स को लेकर चिंता ने अमेरिकी वेयरहाउस में धातु को रोक दिया है, जिससे ग्लोबल इन्वेंटरी कम हो गई है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Silver Price Today silver mcx Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।