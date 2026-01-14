चांदी चली ₹3 लाख की ओर, MCX पर ₹10800 उछल कर ₹286100 पर पहुंची

संक्षेप: Silver Price Today: 14 जनवरी की सुबह के सत्र में, MCX पर चांदी की कीमतें 10,800 रुपये बढ़कर 2,86,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं, जबकि इससे पिछले दिन का बंद भाव 2,75,300 रुपये था। यानी अब चांदी 3 लाख रुपये प्रति क्रिलोग्राम की ओर कदम बढ़ा चुकी है।

Silver Price Today: चांदी की कीमतें आज भी तेजी के रास्ते पर बनी हुई हैं। बुधवार, 14 जनवरी, 2026 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी ने 4% तक की बढ़त दर्ज की। भू-राजनीतिक तनावों में वृद्धि और सुरक्षित निवेश (सेफ-हेवन) की बढ़ती मांग ने इस उछाल को बढ़ावा दिया है। पिछले साल तेज रैली के बाद इससे 2026 की मजबूत शुरुआत हुई है।

14 जनवरी की सुबह के सत्र में, MCX पर चांदी की कीमतें 10,800 रुपये बढ़कर 2,86,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं, जबकि इससे पिछले दिन का बंद भाव 2,75,300 रुपये था। यानी अब चांदी 3 लाख रुपये प्रति क्रिलोग्राम की ओर कदम बढ़ा चुकी है।

क्यों उछल रही चांदी ब्लूमबर्ग के मुताबिक सुरक्षित निवेश की मांग को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने, ग्रीनलैंड को लेने की उनकी नई धमकियों और ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शनों से भी मदद मिली है, जिससे वहां की इस्लामी सरकार गिर सकती है।

सोना $5,000 और चांदी $100 प्रति औंस तक पहुंचने का अनुमान सिटीग्रुप इंक. के एनालिस्टों ने अगले तीन महीनों में सोने और चांदी के लिए अपने पूर्वानुमान को क्रमशः $5,000 प्रति औंस और $100 प्रति औंस तक बढ़ा दिया है।

इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट के ग्लोबल मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट डेविड चाओ ने कहा कि "महंगाई या वित्तीय अस्थिरता के खिलाफ बचाव" के तौर पर सोने और चांदी की मांग इस साल भी जारी रहनी चाहिए, हालांकि 2025 जितनी मजबूत बढ़त की संभावना नहीं है। "हाल की जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के कारण इस साल सोना चांदी से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।"