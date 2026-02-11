ऑल टाइम हाई से ₹127842 सस्ती मिल रही चांदी, आज 1 किलो का दाम हुआ इतना
Silver Rate 10 Feb.: सर्राफा मार्केट में आज चांदी के भाव में गिरावट नजर आ रही है। चांदी की कीमत आज 1009 रुपये टूटकर 258091 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। जीएसटी समेत चांदी अब 265833 रुपये प्रति किलो पर है। अब चांदी 29 जनवरी के अपने ऑल टाइम हाई 385933 रुपये किलो से 127842 रुपये सस्ती हो चुकी है। वहीं, ग्लोबल मार्केट में स्पॉट सिल्वर की कीमत $82.44 प्रति औंस पर पहुंच गई। इसमें 2.2% की बढ़त है। इससे पहले के सत्र में इसकी कीमत में 3% से अधिक की गिरावट आई थी।
कटौती की उम्मीदें: निवेशक वर्ष 2026 में कम से कम दो बार 25-आधार अंकों की दर कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें पहली कटौती जून में होने की संभावना है।
नौकरियों के आंकड़ों की प्रतीक्षा
अब निवेशक जनवरीके गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, जो आज बाद में आने वाली है। रॉयटर्स के एक सर्वे के अनुसार, पिछले महीने लगभग 70,000 नई नौकरियां बढ़ने का अनुमान है, जबकि दिसंबर में 50,000 नौकरियां बढ़ी थीं।
नौकरियों के आंकड़े निर्णायक होंगे
केसीएम के मुख्य विश्लेषक टिम वॉटरर के एक नोट के अनुसार, सोने या डॉलर में अधिक दृढ़ता वाली हलचल शायद एनएफपी रिपोर्ट के बाद ही देखने को मिले। अमेरिकी नौकरियों के आंकड़े फेड की ब्याज दर रणनीति में भूमिका निभाएंगे। जनवरी के नौकरियों के आंकड़ों में कोई भी कमजोरी सोने की कीमतों में तेजी लाने में मदद कर सकती है।
डॉलर में कमजोरी: बुधवार को अमेरिकी डॉलर इंडेक्स लगभग दो सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया, जिससे विदेशी खरीदारों के लिए डॉलर में कीमत वाली धातुएं सस्ती हो गईं।
फरवरी में कैसी रही चांदी की चाल
1 फरवरी: चांदी के भाव 30 जनवरी के बंद भाव से 73599 रुपये टूटकर 265751 पर आ गए।
2 फरवरी: चांदी 29255 रुपये टूटकर 236496 रुपये प्रति किलो पर आ गई।
3 फरवरी: इस चांदी ने जोरदार वापसी की और 27496 रुपये की छलांग लगाकर 263695 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।
4 फरवरी: चांदी में 18497 रुपये की उछाल दर्ज की गई और यह 282462 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।
5 फरवरी: चांदी फिर से 28123 रुपये टूटकर 254339 रुपये प्रति किलो पर आ गई।
6 फरवरी: चांदी के भाव लगातार दूसरे दिन भी टूटे और यह 9410 रुपये टूटकर 244929 रुपये प्रति किलो पर आ गई।
9 फरवरी: चांदी के भाव 8736 रुपये उछलकर 253665 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए।
10 फरवरी: चांदी के भाव 5435 रुपये उछलकर 259100 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए।
FAQ
सवाल: 1kg चांदी की कीमत क्या है?
जवाब: 1KG चांदी की कीमत IBJA के मुताबिक 258091 रुपये है।
सवाल: आज दिल्ली में चांदी का क्या रेट है?
जवाब: आज दिल्ली में चांदी bullions.co.in के मुताबिक 262,180 रुपये है।
सवाल: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव क्या था?
जवाब: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव 145610 रुपये प्रति किलो था।
सवाल: 1 किलो सोना कितने का है?
जवाब: 1 किलो सोना bullions.co.in के मुताबिक 15810000 रुपये है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।और पढ़ें