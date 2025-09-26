silver is gaining on falling gold prices chandi ka bhav crosses rs 141500 per kg सोने के गिरे भाव पर चांदी काट रही गदर, कीमत ₹141500 के पार, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़silver is gaining on falling gold prices chandi ka bhav crosses rs 141500 per kg

सोने के गिरे भाव पर चांदी काट रही गदर, कीमत ₹141500 के पार

Gold Silver Price 26 September: सर्राफा बाजारों में आज सोने के भाव में गिरावट है, लेकिन चांदी आज भी गदर का रही है। 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत अब 116697 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 141591 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 01:37 PM
share Share
Follow Us on
सोने के गिरे भाव पर चांदी काट रही गदर, कीमत ₹141500 के पार

Gold Silver Price 26 September: सर्राफा बाजारों में आज सोने के भाव में गिरावट है, लेकिन चांदी आज भी गदर का रही है। त्योहारी सीजन में आज 24 कैरेट गोल्ड महज 50 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं चांदी की कीमत में गुरुवार के बंद भाव के मुकाबले आज 427 रुपये प्रति किलो का उछाल आया है। बुलियन मार्केट में सोना आज बिना जीएसटी 113299 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं, चांदी बिना जीएसटी 137467 रुपये पर खुली।

24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत अब 116697 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 141591 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। आइबीजेए के मुताबिक गुरुवार को सोना बिना जीएसटी 113349 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 137040 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

बता दें इस सितंबर में सोना 10911 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 19895 रुपये का उछाल आया है। आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 50 रुपये कम होकर 112845 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 116230 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 46 रुपये टूटकर 103782 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 106895 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 38 रुपये गिरकर 84974 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 87523 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड 29 रुपये सस्ता होकर 66280 रुपये पर खुला और अब जीएसटी समेत 68268 रुपये पर पहुंच गया है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

Gold Silver Rate Bullion Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।