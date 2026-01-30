रिकॉर्ड हाई से 44,000 रुपये सस्ती हुई चांदी, इस भूचाल के पीछे क्या है वजह

संक्षेप: Silver Rate Today: एमसीएक्स पर, चांदी की कीमत में 6% की गिरावट आकर यह 3,75,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। यह पिछले सत्र (29 जनवरी) में बनाए गए अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 4,20,048 रुपये से अब 10% यानी 44,000 रुपये से अधिक नीचे है।

चांदी की कीमतें शुक्रवार, 30 जनवरी को 6% तक गिर गईं। एक मजबूत अमेरिकी डॉलर के चलते बाजार के मनोबल पर असर पड़ा, हालांकि यह धातु इस महीने ऐतिहासक प्रदर्शन की राह पर बनी हुई है। एमसीएक्स पर चांदी की कीमत में 6% की गिरावट है और चांदी का आज का भाव 3,75,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। यह पिछले सत्र (29 जनवरी) में बनाए गए अपने रिकॉर्ड हाई 4,20,048 रुपये से अब 10% यानी 44,000 रुपये से अधिक नीचे है।

वैश्विक स्तर पर, स्पॉट सिल्वर की कीमत 0.2% गिरकर 115.83 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। गुरुवार को यह 121.64 डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर को छू चुकी थी। सफेद धातु (चांदी) ने इस महीने अब तक लगभग 62% की बढ़त दर्ज की है, जो इसके रिकॉर्ड पर दर्ज सबसे मजबूत मासिक प्रदर्शन की राह पर है।

गिरावट के कारण आज की गिरावट अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में मामूली बढ़ोतरी के पीछे है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस सप्ताह ब्याज दरें अपरिवर्तित रखे जाने के बाद डॉलर को सहारा मिला, हालांकि यह लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट की ओर अग्रसर है। फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने कहा कि दिसंबर में मुद्रास्फीति अभी भी केंद्रीय बैंक के 2% लक्ष्य से ऊपर रहने की संभावना है।

आंकड़ों से पता चला है कि अमेरिकी बेरोजगारी दावों में कमी आई है, जो नौकरियों में सीमित कटौती का संकेत देती है। साथ ही, रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ कदम उठाने के विकल्पों पर विचार करने की खबरों के बीच भू-राजनीतिक तनाव भी बना हुआ है।

सोने और अन्य धातुओं पर असर सोने की कीमतों में भी गिरावट आई है। स्पॉट सोना 0.9% गिरकर 5,346.42 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले यह 5,594.82 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था। सोना जनवरी में 24% से अधिक चढ़ा है, जो 1980 के बाद से इसकी सबसे बड़ी मासिक वृद्धि है। अन्य धातुओं में, स्पॉट प्लैटिनम हाल के शिखर के बाद 0.9% गिरकर 2,606.15 डॉलर पर आ गया, जबकि पैलेडियम 0.5% बढ़कर 2,016.69 डॉलर हो गया।

आउटलुक और अगले लक्ष्य? आर्थिक विकास, व्यापार और राजकोषीय स्थिरता को लेकर नीतिगत अनिश्चितता अमेरिकी डॉलर पर दबाव बनाए हुए है, जिससे अस्थिरता की उम्मीदें बढ़ रही हैं और कीमती धातुओं को समर्थन मिल रहा है। वीटी मार्केट्स के ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑपरेशंस लीड रॉस मैक्सवेल का कहना है कि यह पृष्ठभूमि सुरक्षित संपत्तियों के लिए सकारात्मक है।

उन्होंने कहा कि "शेयर बाजार ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अधिक क्रॉस-एसेट अस्थिरता के साथ, क्योंकि बाजार एक ऐसे फेड के अनुकूल हो रहे हैं जो नकारात्मक जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील होता जा रहा है।" नरम या सीमा में बंद डॉलर सोने और चांदी को फायदा पहुंचाता है, जबकि बढ़ी हुई अनिश्चितता नीतिगत गलतियों या राजकोषीय तनाव से कम प्रभावित संपत्तियों की मांग को बढ़ाती है। वैश्विक स्तर पर, यह गतिशीलता अमेरिका के बाहर वित्तीय स्थिति को भी आसान बना सकती है, जिससे उभरते बाजारों की संपत्तियों और वस्तुओं को समर्थन मिलता है।

FAQ सवाल: 1kg चांदी की कीमत क्या है?

जवाब: एमसीएक्स पर आज 1 Kg चांदी का रेट सुबह 9:38 बजे 385309 रुपये थे।

सवाल: आज दिल्ली में चांदी का क्या रेट है?

जवाब: दिल्ली में चांदी का रेट प्रति 10 ग्राम 4,101 रुपये है।

सवाल: 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव क्या था?

जवाब: IBJA के मुताबिक 3 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव 145610 रुपये प्रति किलो था।

सवाल: 1 किलो सोना कितने का है?