Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़silver has become rs 1 64 lakh cheaper, and gold has fallen by rs 40000 is this the right time to buy
₹1.71 लाख सस्ती हुई चांदी, सोना 40000 रुपये टूटा, क्या यही है खरीदने का सही मौका

₹1.71 लाख सस्ती हुई चांदी, सोना 40000 रुपये टूटा, क्या यही है खरीदने का सही मौका

संक्षेप:

Gold Silver Rate Today: चांदी अब गुरुवार (30 जनवरी) को बने अपने रिकॉर्ड हाई 4,20,000 रुपये से 40% से भी अधिक नीचे आ गई है। यानी करीब 1.71 लाख रुपये टूट चुकी है। MCX पर सोना ऑल टाइम हाई से करीब 40000 रुपये सस्ता हो चुका है।

Feb 02, 2026 09:35 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Gold Silver Rate Today: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोमवार,2 फरवरी को भी चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही, जो पिछले दो दिनों से चली आ रही तेज मंदी का हिस्सा है। चांदी अब गुरुवार (30 जनवरी) को बने अपने रिकॉर्ड हाई 4,20,000 रुपये से 40% से भी अधिक नीचे आ गई है। यानी करीब 1.71 लाख रुपये टूट चुकी है। इस गिरावट का कारण डॉलर का मजबूत होना और आज से CME एक्सचेंज द्वारा बढ़ाई गई मार्जिन जरूरतें लागू होना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

MCX पर चांदी की कीमत 6% गिरकर 2,49713 रुपये प्रति किलोग्राम के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गई। हालांकि, वैश्विक बाजारों में सुधार देखा गया, जहां स्पॉट सिल्वर में 8% से अधिक की तेजी आकर 84.140 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई, जबकि एशियाई व्यापार के शुरुआती घंटों में इसमें लगभग 12% की गिरावट आई थी।

MCX पर सोने में भी गिरावट

सोमवार के सत्र में MCX पर सोने की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे पिछले एक दशक से अधिक समय में आई सबसे तेज एक-दिन की गिरावट के बाद नुकसान और बढ़ गया। MCX सोना 1.5% गिरकर 1,40,000 रुपये प्रति दस ग्राम के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। यानी ऑल टाइम हाई से करीब 40000 रुपये सस्ता हो गया है। लेकिन, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, स्पॉट गोल्ड एशियाई व्यापार के समय 4% गिरने के बाद 1% तक उभर आया।

कीमती धातुओं में तेजी और मंदी का सफर

पिछले एक साल में, कीमती धातुएं अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गई थीं, जिसने अनुभवी व्यापारियों को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। जनवरी में यह रैली और तेज हो गई क्योंकि निवेशक भू-राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर होती मुद्राओं और फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर सवालों के बीच सोने-चांदी की ओर दौड़ पड़े। चीन से अतिरिक्त सट्टेबाजी ने इस तेजी को और हवा दी।

गिरावट के तत्काल कारण

शुक्रवार को आई तेज गिरावट का तात्कालिक कारण यह घोषणा थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना केविन वार्श को अगला फेडरल रिजर्व चेयरमैन नामित करने की है। इस घटनाक्रम ने अमेरिकी डॉलर को मजबूत किया और उन व्यापारियों के मनोबल को गिरा दिया जो ट्रम्प के नेतृत्व में कमजोर मुद्रा की उम्मीद कर रहे थे। वार्श को आमतौर पर मजबूत मुद्रास्फीति-विरोधी (हॉक) माना जाता है, जिससे डॉलर के समर्थन में और डॉलर में कीमत वाली बुलियन के लिए नकारात्मक, सख्त मौद्रिक नीति की उम्मीदें बढ़ गईं।

फ्यूचर्स पर मार्जिन

CME ग्रुप द्वारा दशकों में देखे गए सबसे बड़े मूल्य उतार-चढ़ाव के बाद कॉमेक्स सोने और सिल्वर फ्यूचर्स पर मार्जिन जरूरतें बढ़ाने के फैसले से और दबाव आया। यह आज, 2 फरवरी से लागू हो गया है। एक्सचेंज के अनुसार, गैर-उच्च जोखिम वाले खातों के लिए सोने के फ्यूचर्स के लिए मार्जिन आवश्यकताएं मौजूदा 6% से बढ़ाकर कांट्रैक्ट वैल्यू का 8% कर दी जाएंगी। उच्च जोखिम प्रोफाइल के लिए, मार्जिन 6.6% से बढ़कर 8.8% हो जाएगा।

सिल्वर के फ्यूचर्स के लिए, गैर-उच्च जोखिम प्रोफाइल के लिए मार्जिन 11% से बढ़ाकर 15% कर दिया जाएगा, जबकि उच्च जोखिम वाले खातों के लिए, यह आवश्यकता 12.1% से बढ़ाकर 16.5% कर दी जाएगी। प्लैटिनम और पैलेडियम फ्यूचर्स के लिए मार्जिन आवश्यकताओं में भी वृद्धि की जाने वाली है।

निवेशकों के लिए क्या करें?

LKP सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एनालिस्ट - कमोडिटी एंड करेंसी, जतिन त्रिवेदी ने कहा कि आगे चलकर, चांदी में अत्यधिक उतार-चढ़ाव बना रहने की संभावना है, जिसमें सोने की तुलना में तेज और उतार-चढ़ाव की गुंजाइश है। मौजूदा माहौल में, सतर्क रुख अपनाने की सलाह दी जाती है, और निवेशकों के लिए उतार-चढ़ाव कम होने और स्पष्ट स्थिरता आने तक मूल्य व्यवहार का निरीक्षण करना बेहतर होगा।

चॉइस वेल्थ के हेड रिसर्च एंड प्रोडक्ट, अक्षत गर्ग ने कहा, "निवेशकों के लिए, यह घबराने का पल नहीं है। सोना और चांदी पोर्टफोलियो हेज (सुरक्षा) हैं, ट्रेडिंग के दांव नहीं। यदि आका आवंटन उचित है, तो उसी पर बने रहने में समझदारी है। यदि कुछ भी, तो तेजी के पीछे भागने की बजाय गिरावट के दौरान चरणबद्ध खरीदारी बेहतर काम करती है। उतार-चढ़ाव भावनाओं को आहत करता है, लॉन्ग टर्म प्लान को नहीं।"

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Business Latest News Gold silver mcx
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,